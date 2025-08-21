الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سلطة دبي البحرية» تطلق رخصة لزوار دبي لقيادة الوسائل الترفيهية

«سلطة دبي البحرية» تطلق رخصة لزوار دبي لقيادة الوسائل الترفيهية
22 أغسطس 2025 01:09

دبي (الاتحاد)
في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار دبي وتسهيل ممارستهم للأنشطة البحرية الترفيهية، أعلنت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية، مخصصة للزوار حاملي رخص صادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية «IMO»، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول المعتمدة رخصها عالمياً.
بالتزامن مع هذه الخطوة، أطلقت سلطة دبي البحرية دليلاً محدثاً وشاملاً لتنظيم ترخيص طواقم الوسائل البحرية في الإمارة، استناداً إلى القرار الإداري رقم «5» لسنة 2024، الذي يحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على رخص قيادة وتشغيل الوسائل البحرية.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: نؤمن بضرورة توفير بيئة بحرية مرنة تواكب تطلعات الزوار الدوليين وتمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة بحرية استثنائية ضمن مياه دبي»، مضيفاً أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار التزام السلطة بتعزيز السلامة البحرية، وضمان كفاءة وتأهيل الأطقم البحرية، وتوحيد المعايير بما يتوافق مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

دبي
الإمارات
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي
الوسائل البحرية
