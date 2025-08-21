الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تطور منظومة للشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص

مقر وزارة المالية
22 أغسطس 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

تسعى وزارة المالية إلى تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث حرصت على تحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين تجلت في تأسيس منظومة لهذه الشراكة ووضع إطار تشريع يسهم بشكل فعال في تمكين مشاريع الشراكة إلى جانب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات.
 تُعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يمثل تطوير آلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أولوية قصوى لوزارة المالية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذه الشراكة كوسيلة فاعلة لمسار التنمية المستدامة ودورها المؤثر في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي ودعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إننا نستهدف من خلال هذه الشراكات إرساء منظومة تحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزز من مرونة الأداء الحكومي من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية للارتقاء بجودة حياة المجتمع ودعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته وبما يساهم بتحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
وتم إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
وأعلنت وزارة المالية، في يونيو 2024، عن إصدار «دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص»، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية نحو تحسين إطار الحوكمة وتحديد الإجراءات والسياسات التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، بدءاً من التصميم والتخطيط وحتى التنفيذ والإدارة.
ونظمت وزارة المالية سلسلة من ورش العمل منها ما يختص بإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخرى لتعريف الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص بمحاور دليل الشراكة وآليات تطبيقه.

وزارة المالية
الإمارات
يونس الخوري
يونس حاجي الخوري
القطاع الخاص
القطاع الاتحادي
القطاع العام
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©