اقتصاد

«قانون تنظيم المساهمة العقارية» موضوع ندوة بعجمان

«قانون تنظيم المساهمة العقارية» موضوع ندوة بعجمان
22 أغسطس 2025 01:09

عجمان (الاتحاد)

نظمت غرفة عجمان، ندوة بعنوان «قانون تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز المعرفة لدى مجتمع الأعمال.
حضر الورشة 160 مشاركاً من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري والمستثمرين وأصحاب الأعمال والقانونيين، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي.
وأكد هندي عبيد المطروشي، مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، أهمية الندوة ودورها في تسليط الضوء على مكانة القطاع العقاري في الإمارة باعتباره أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد المحلي، موضحاً أن الندوة تسلط الضوء على المبادئ والأنظمة التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستدامة لاسيما في ظل النمو المتسارع للأنشطة العقارية في الإمارة.
ونوه إلى حرص غرفة عجمان على تنويع أجندة ندواتها القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز من نشر الثقافة القانونية بين مجتمع الأعمال، ويواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية، ويسهم في توفير بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر جاذبية وتنافسية واستدامة.

عجمان
الإمارات
غرفة عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
