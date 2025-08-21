الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «دي بي ورلد» و«إيتوشو» اليابانية لتعزيز الخدمات اللوجستية بأفريقيا

22 أغسطس 2025 01:09

يوكوهاما (الاتحاد)

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مذكرة تفاهم مع شركة «إيتوشو»، إحدى أكبر الشركات التجارية في اليابان، لتوسيع حزمة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لسلاسل التوريد وقدرات التوزيع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، تم توقيع المذكرة خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «TICAD9» المنعقد في مدينة يوكوهاما باليابان، من قِبل بيت سيمون، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية في مجموعة موانئ دبي العالمية، وكبار المديرين التنفيذيين في شركة إيتوشو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان فرص تعزيز الربط التجاري والوصول إلى الأسواق في أفريقيا، ودعم الشركات اليابانية التي تسعى إلى ترسيخ أو تعزيز حضورها في القارة.
وتركز المناقشات الأولية على عمليات الأسطول والخدمات اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد، وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية.
وتعمل «دي بي ورلد» في أكثر من 48 دولة في القارة الأفريقية من خلال شبكة واسعة من الموانئ والمحطات والأصول اللوجستية، من المستودعات إلى الشاحنات.

