«مصدر» تحصل على التصنيف الائتماني «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية مستقرة

22 أغسطس 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

