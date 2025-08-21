%3 نمو تجارة الصين مع دول «منظمة شنغهاي للتعاون» خلال 7 أشهر

بكين (وام)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بلغ مستوى قياسياً خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025.

ونقلت قناة الصين المركزية عن الإدارة أن إجمالي قيمة التجارة الثنائية مع دول المنظمة وصل إلى 2.11 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 3%.

ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة التبادل التجاري خلال شهر يوليو وحده 326.05 مليار يوان، بارتفاع نسبته 8.5%، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ بداية العام.

وسجل قطاع المنتجات الزراعية نمواً ملحوظاً، فارتفعت صادرات الصين من الآلات الزراعية وتركيبات المبيدات الحشرية إلى دول المنظمة بنسبة 47.8%، و30.3% على التوالي، فيما زادت وارداتها من المنتجات الزراعية من تلك الدول بنسبة 6.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.