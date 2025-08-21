78.2 مليار درهم مكاسب 18 شركة «مليارية الأرباح» في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع عدد الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية، التي تمكنت «كل منها» من تحقيق صافي أرباح عن فترة النصف الأول من العام الحالي، تجاوز المليار درهم، إلى 27 شركة في أبوظبي ودبي، مما يعكس قوة النتائج المالية للشركات الإماراتية وتنامي أرباحها بدعم من النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المحفزة لنمو وتوسع الشركات.

ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد» شمل جميع الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية، وصل صافي الأرباح المجمعة لتلك الشركات المليارية الأرباح «27 شركة» إلى 119.5 مليار درهم بنسبة نمو10.6%، مقارنة مع نحو 108 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024.

وكشف الرصد أن الشركات المليارية الأرباح في أبوظبي والبالغ عددها 18 شركة حققت إجمالي صافي ربح بعد خصم الضريبة جاوز 78.28 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة 65.5% من أرباح الشركات التي حققت صافي ربح يتجاوز المليار درهم.

وتضمنت قائمة الشركات المليارية الأرباح في أبوظبي تضمنت كلاً من: «العالمية القابضة»، «بنك أبوظبي الأول»، «أدنوك للغاز»، «اتصالات من إي آند»، «ألفاظبي القابضة»، «بنك أبوظبي التجاري»، «الدار العقارية»، أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «أدنوك للحفر»، «مدن القابضة»، «أريد»، «إن أم دي سي جروب»، «بروج»، «أدنوك للإمداد»، «بنك رأس الخيمة الوطني»، «أدنوك للتوزيع»، و«بيور هيلث».

وأظهر الرصد أن أكبر 10 شركات ربحية تمكنت من تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من العام الحالي بقيمة 81.859 مليار درهم، وبنسبة نمو 11.6%، مقارنة بأرباحها عن النصف الأول من عام 2024 والتي بلغت 73.356 مليار درهم، لافتاً إلى أن قائمة أكبر الشركات ربحية في النصف الأول من عام 2025 شملت 9 بنوك، هي «الإمارات دبي الوطني»، «بنك أبوظبي الأول»، «بنك أبوظبي التجاري»، «بنك دبي الإسلامي»، «المشرق»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك دبي التجاري»، و«بنك رأس الخيمة الوطني»، حيث تمكن 16 بنكاً مدرجاً من تحقيق إجمالي صافي أرباح عن النصف الأول من العام قارب 46.2 مليار درهم بنسبة نمو 7.4%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.



نتائج أعمال الشركات

حسب نتائج أعمال الشركات، حقق «بنك الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من عام 2025 تجاوز 12.52 مليار درهم، رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 9 %، وتلاه «العالمية القابضة» بصافي ربح بعد الضريبة بلغ 10.8 مليار درهم، رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 12.2 %، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 10.63 مليار درهم بنمو 26.5 %، ثم «أدنوك للغاز» بصافي ربح 9.75 مليار درهم بنمو بنسبة 12 %.

وجاءت «إعمار العقارية» في المركز الخامس بقيمة 8.879 مليار درهم بنمو بنسبة 30 %، يليها «اتصالات من إي آند» بصافي ربح 8.827 مليار درهم 61 %، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 6.626 مليار درهم، رغم تراجع صافي الربح بنسبة 1.5 %، وحل «بنك أبوظبي التجاري» في المركز الثامن بصافي ربح 5.014 مليار درهم بنسبة نمو 12.5 %، وتلاه «إعمار للتطوير» التي حققت صافي ربح عن النصف الأول تجاوز 4.7 مليار درهم بنمو بنسبة 40.7 % مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2024، ثم «الدار العقارية» بصافي ربح 4.104 مليار درهم 23.6 %.

وتمكن «بنك دبي الإسلامي» من تحقيق صافي ربح 3.73 مليار درهم بنمو 10 % على أساس سنوي، يليه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بصافي ربح 3.71 مليار درهم وبانخفاض بنسبة 19.7 % عن النصف الأول من العام 2024، وحقق «مصرف أبوظبي الإسلامي» صافي ربح بقيمة 3.491 مليار درهم وبنمو 15 %، يليه «بنك المشرق» بقيمة 3.472 مليار درهم «رغم انخفاض صافي الربح بنسبة 14%». وبلغ صافي ربح «ديوا» 2.89 مليار درهم بنمو 13.2 %، فيما بلغ صافي ربح «أدنوك للحفر» 2.541 مليار درهم بنمو 21.5 %، يليها «مدن القابضة» بقيمة 2.1 مليار درهم وبنمو 318 % في صافي الربح بعد استبعاد البنود غير المتكررة في النصف الأول من عام 2024. أما «أريد» فقد حققت صافي ربح عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.95 مليار درهم 4.1 % وحقق «الإمارات الإسلامي» 1.863 مليار درهم 12% و«إن أم دي سي جروب» فقد حققت 1.754 مليار درهم 20.1 % وبلغ صافي ربح «بروج» 1.74 مليار درهم بانخفاض بنسبة 18.3 % عن صافي ربح النصف الأول من عام 2024، وتجاوز صافي ربح «بنك دبي التجاري» 1.695 مليار درهم بنمو16.7 % على أساس سنوي، وتلاه «أدنوك للإمداد» بصافي ربح 1.544 مليار درهم 5 %، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بصافي ربح بعد الضريبة عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.449 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 22.9 %، وتلاها «بنك رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 1.374 مليار درهم 26.1 %، ثم «أدنوك للتوزيع» بصافي ربح بعد الضريبة عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.315 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 12.2 %، وأخيراً «بيور هيلث» بصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.26 مليار درهم وبنسبة نمو 2.9 % مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2024 والذي تجاوز المليار درهم.