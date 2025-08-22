السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سوليتير» توسع عملياتها وتصل أورومتشي الصينية

«سوليتير» توسع عملياتها وتصل أورومتشي الصينية
23 أغسطس 2025 00:56

دبي (الاتحاد)

أعلنت سوليتير الإماراتية المتخصصة في مجال معاملات الأعمال وخدمات الشحن السريع اليومية المجدولة وخدمات تأجير الشحن الجوي، والتي تقدم حلول الشحن الجوي المخصصة بين دبي وبعض أهم طرق التجارة الرئيسية في دول الجنوب العالمي، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة أورومتشي الصينية، ويُعزز هذا المسار الجديد شبكة المسارات المتنامية للشركة، فضلاً عن أنه يُعمّق الروابط التجارية بين اثنين من أكثر اقتصادات العالم حيوية.
وتُعد الخدمة الجديدة، أول مسار جوي مباشر تطلقه سوليتير باتجاه البر الرئيسي للصين، وهي تأتي بعد التشغيل الناجح لخدماتها باتجاه هونج كونج، وإنجازاتها الهامة في سياق استراتيجيتها للتوسع في جميع أنحاء الجنوب العالمي.
إلى ذلك، تمثل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 101.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 7٪ مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر في عام 2025.
وتعليقاً على الأهمية الاستراتيجية لهذا التوسع،  قال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لسوليتير: تعد الصين حجر الزاوية في رؤيتنا لربط دول الجنوب العالمي بحلول شحن جوي سريعة وموثوقة ومدعومة بالتكنولوجيا وترتبط دولة الإمارات مع الصين بشراكة استراتيجية راسخة في مجالي التجارة والتكنولوجيا ولن يقتصر دور هذا المسار الجديد على تسهيل التجارة فحسب، بل سيعزز أيضاً الجسر الاقتصادي الحيوي بين البلدين، مما يُتيح تدفق البضائع بسلاسة ويساهم بتعزيز الازدهار والرخاء في أنحاء دول الجنوب العالمي.

الشحن الجوي
الإمارات
الصين
دبي
