«سبينس» تدخل السوق الكويتية عبر شراكة مع «مجموعة الشايع»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سبينس» عن دخولها السوق الكويتية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع، وهي رابع سوق لها في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي.

وستمتلك سبينس حصة أغلبية بنسبة 51% في هذا المشروع المشترك، وستتولى تشغيل وإدارة جميع المتاجر في إطار هذه الشراكة ومن المقرر افتتاح عشرة متاجر في الكويت مبدئياً، على أنه من المتوقع افتتاح أولها في عام 2026.

وقالت الشركة في بيان أمس إن دخولها للسوق الكويتية يعد تطوراً طبيعياً في مسيرة نموها، ويتماشى مع طموحها الاستراتيجي لتصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال بيع الأغذية الطازجة والفاخرة في المنطقة.