السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سبينس» تدخل السوق الكويتية عبر شراكة مع «مجموعة الشايع»

«سبينس» تدخل السوق الكويتية عبر شراكة مع «مجموعة الشايع»
23 أغسطس 2025 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي

أعلنت «سبينس» عن دخولها السوق الكويتية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع، وهي رابع سوق لها في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي.
وستمتلك سبينس حصة أغلبية بنسبة 51% في هذا المشروع المشترك، وستتولى تشغيل وإدارة جميع المتاجر في إطار هذه الشراكة ومن المقرر افتتاح عشرة متاجر في الكويت مبدئياً، على أنه من المتوقع افتتاح أولها في عام 2026.
وقالت الشركة في بيان أمس إن دخولها للسوق الكويتية يعد تطوراً طبيعياً في مسيرة نموها، ويتماشى مع طموحها الاستراتيجي لتصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال بيع الأغذية الطازجة والفاخرة في المنطقة.

السوق الكويتية
السوق الكويتي
الكويت
الإمارات
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©