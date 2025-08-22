«أدنيك» تحصل على الشهادة الدولية للطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مدن»، على أول شهادة دولية للطاقة المتجددة «I-REC»، من شركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك بموجب اعتماد صادر عن دائرة الطاقة - أبوظبي، ووفقاً للمعايير التي وضعتها مؤسسة معايير التتبع الدولية «I-TRACK»، لتُسجل بذلك إنجازاً نوعياً في مجال الاستدامة.

وتُثبت هذه الشهادة أن مركز أدنيك أبوظبي، اعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة لتغطية احتياجاته التشغيلية منذ نوفمبر 2024، والتي استضاف فيها 166 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات واجتماعات، وجميعها أقيمت باستخدام مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%.

وتُبرز الشهادة أن مركز أدنيك أبوظبي استهلك أكثر من 13.700 ميجاوات/ساعة من الكهرباء المولدة بالكامل من مصادر الطاقة النظيفة، مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة إلى الصفر، وقد تحقق هذا الإنجاز البارز بفضل التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال العام 2024، ليُصبح مركز أدنيك أبوظبي أول وأكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن هذا الإنجاز يعكس التزام مجموعة أدنيك الراسخ بالاستدامة، وحرصها على تبني حلول مبتكرة ونظيفة في قطاع الفعاليات، معرباً عن فخره بدور المجموعة في دعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، وستواصل العمل بثبات لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.

يُذكر أن الشهادة الدولية للطاقة المتجددة «I-REC» الخاصة بمجموعة أدنيك خضعت لعملية تحقق وتدقق من مؤسسة معايير التتبع الدولية «I-TRACK»، الجهة العالمية الرائدة في برامج الطاقة النظيفة ومبادرات الاستدامة.

وشملت عملية التقييم استهلاك مركز أدنيك أبوظبي للطاقة، من نوفمبر 2024 وحتى 30 أبريل 2025، إذ بلغ إجمالي الكهرباء المستخدمة 13.703 ميجاوات/ساعة، تم توليدها بالكامل من مصادر متجددة.

وتلتزم مجموعة أدنيك، بصفتها إحدى الجهات الموقعة على مبادرة «صفر انبعاثات كربونية»، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر جميع عملياتها التجارية وأنشطة تنظيم الفعاليات.

وتعمل المجموعة بشكل وثيق مع شركاء دوليين، ومنظمي الفعاليات، وأصحاب المصلحة لتطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الفعاليات المستدامة، بما يشمل تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من النفايات، وتبني التقنيات الخضراء المبتكرة.

ووضعت مجموعة أدنيك، انسجاماً مع أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات، هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2045، متقدمة بذلك خمس سنوات على الموعد المستهدف على مستوى الدولة في العام 2050.

وتسهم المجموعة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لقطاع الفعاليات في أبوظبي والمنطقة بأسرها، عن طريق ريادتها في مجال تنظيم الفعاليات المستدامة، واعتمادها نهجاً استشرافياً في المسؤولية البيئية.