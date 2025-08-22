«راكز» تنظم جلسة «أساسيات الضرائب والمحاسبة لغير الماليين»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جلسة تفاعلية وعملية لأعضاء مجتمع أعمالها تحت عنوان «الأرقام بلا تعقيد: أساسيات الضرائب والمحاسبة لغير الماليين».

واستهدفت الجلسة رواد الأعمال وصناع القرار وقادة الصناعة من العاملين ضمن نطاق المنطقة الحرة والسوق المحلي، وهدفت إلى تبسيط المفاهيم المعقدة والمتعلقة بضريبة الشركات، وتمكين مجتمع الأعمال من اتخاذ قرارات مالية بكل ثقة وضمان توافقها مع اللوائح المعمول بها.

وقدم الخبراء في مجال الضرائب، للحضور أثناء الجلسة، معلومات قيمة وعملية حول الإطار الاتحادي لضريبة الشركات، شملت آليات التسجيل والموعد النهائي ومتطلبات حفظ السجلات المالية والإجراءات المتعلقة بالامتثال.

واكتسب الحضور رؤى قيمة حول المزايا الممنوحة لشركات المناطق الحرة، ومعايير الدخل المؤهل والإعفاءات الضريبية.

كما جرى استعراض مزايا برنامج الإعفاء والتسهيلات للشركات الصغيرة الخاص بالهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يوفر دعماً كبيراً للشركات ذات الإيرادات السنوية التي تقل عن 3 ملايين درهم والإعفاء الضريبي على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: إن دور «راكز» لا يقتصر على كونها مجرد جهة ترخيص لتأسيس الأعمال، بل يتجاوزه في توصيل رسالتها المتمثلة في تزويد أعضاء مجتمع أعمالها بالمعرفة والأدوات والدعم اللازم للتعامل بثقة مع مشهد الأعمال المعاصر.