أبوظبي تنافس أورلاندو على عرش السياحة الترفيهية العالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنافس أبوظبي اليوم مدينة أورلاندو الأميركية على عرش السياحة الترفيهية العالمية، لا سيما بعد الإعلان عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس، وفقا لشبكة «سي إن إن» التي أشارت أنه على مدى عقود من الزمن، هيمنت مدينة أورلاندو الأميركية على مشهد الحدائق الترفيهية العالمي، حيث جذبت معالم سياحية مثل «ديزني» و«يونيفرسال» و«سي وورلد» ملايين الزوار من حول العالم، لكن المنافسة اليوم أصبحت تأتي من مكان آخر، وهو أبوظبي، التي تعد وجهة ترفيهية عالمية يتم فيها تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي.

وفي مايو الماضي، أعلنت «ديزني» عن أن أبوظبي ستحتضن أول حديقة ترفيهية جديدة لها منذ 15 عاماً، بدلاً من وجهات الحدائق الترفيهية الرئيسة الأخرى في كاليفورنيا، واليابان، وحتى أورلاندو.

ويأتي تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، ويُعد عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سابع وجهة ترفيهية لديزني على مستوى العالم، بعد منتجعات ديزني في كل من: كاليفورنيا، وفلوريدا، وطوكيو، وباريس، وهونغ كونغ، وشنغهاي.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، تعليقاً على خبر «سي إن إن»، أن أبوظبي صعدت لتصبح مركزاً عالمياً للمدن الترفيهية مما يضعها في منافسة مباشرة مع مدينة أورلاندو الأميركية، وهذا التحول يعكس استراتيجية الإمارة الطموحة لجذب السياح والمستثمرين وترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية رائدة عالمياً.

وكان بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة «والت ديزني»، قال لـ «الاتحاد» في مقابلة خاصة بمناسبة الإعلان عن تطوير «ديزني» في أبوظبي، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية لإنشاء وبناء «عالم ديزني» لحداثتها ورؤيتها المستقبلية وجودة بنيتها التحتية ومعالمها ووجهاتها المتميزة، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز بمزيج مثالي بين تقدير التراث والإرث، وفي الوقت نفسه، الرغبة في الابتكار، وهو ما يتماشى مع رؤية «ديزني».

وأضاف: أن عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سيكون الأكثر تطوراً وحداثة في بنائه وتصاميمه، تماشياً مع التطور والحداثة التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

وسجلت جزيرة ياس أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، بنمو %10 مقارنة بعام 2023.

وتضم جزيرة ياس حالياً 4 مدن ترفيهية هي: «عالم فيراري أبوظبي»، وعالم «وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي».