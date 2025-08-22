3.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انعكست حالة الترقب العالمية للمتغيرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية على هدوء وتباين التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى مؤشر سوق دبي تعاملات الأسبوع مستقراً عند زيادة المستوى المسجل في نهاية الأسبوع السابق في حين تحرك مؤشر أبوظبي في نطاق أفقي ضيق لينخفض بنسبة لا تذكر.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع نحو 3.4 مليار درهم تركزت بشكل كبير في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 2.83 مليار درهم مقابل نحو 570 مليون درهم لسوق دبي.

وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع 7.23 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.5 مليار سهم خلال 155 ألفاً و774 صفقة.

وجاءت محصلة تعاملات الأجانب خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 205.4 مليون درهم موزعة بواقع 53.8 مليون درهم في أبوظبي و151.64 مليون درهم في دبي، وذلك بعد مشتريات بقيمة إجمالية في كلا السوقين جاوزت 4.16 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مشتريات المؤسسات المالية في كلا السوقين نحو4.845 مليار درهم.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 53.8 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 21% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.392 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.338 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 21.2 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «شراء» بقيمة 20.44 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 62.7% من قيمة التداولات و62.1% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.044 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.117 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 73 مليون درهم.



الاستثمار المؤسسي

فيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 56 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.378 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.322 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيع» بقيمة 56 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.537 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.593 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنحو 13 نقطة عند مستوى نقطة، 10208.76مقارنة مع 10221.71 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10246.83 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10183.26 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 99 ألفاً و245 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.308 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.915 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.83 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.132 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.13 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.116 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 48.23% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 965.12 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.68% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 151.64 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.198 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.350 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 151.64 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.467 مليار درهم تشكل ما نسبته 63.39% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.63 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 70.43% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 162.99 مليون درهم، كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 162.99 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 847.72 مليون درهم وباعوا بقيمة 684.73 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستقراً دون تغير عند مستوى 6125.89 نقطة يوم أمس، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6159.5 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6111.72 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 1.050 تريليون درهم بزيادة 570 مليون درهم فقط عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.315 مليار درهم بعد تداول 1.199 مليار سهم خلال 56 ألفاً و529 صفقة.