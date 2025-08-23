أبوظبي تستعد لموسم حافل بالفعاليات بدءاً من سبتمبر حتى نهاية العام

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لموسم حافل من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات منذ مطلع سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام، لتغطي جميع القطاعات التي تجذب سياح الأعمال والترفيه، منها الثقافة والتراث، والترفيه من عروض وفنون ومعارض تجارية، والاقتصاد، مثل الطاقة والعقار والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، والتوظيف والتعليم والقطاع الصحي والطبي.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فإن ذروة الموسم السياحي في أبوظبي عادة تكون في الربع الأخير من العام، حيث شهدت فنادق الإمارة خلال الأشهر بين سبتمبر حتى نهاية العام 2024 أعلى معدلات في إشغال وعدد النزلاء، فالإمارة استقطبت 1.92 مليون نزيل فندقي في هذه الفترة من العام 2024، بينما سجلت فنادقها متوسط إشغال بلغ 78٪، تفصيلاً استقبلت فنادق الإمارة في سبتمبر 437 ألف نزيل ومعدل إشغال 72٪، و458 ألف نزيل في أكتوبر و79٪ في الإشغال، و477 ألف نزيل في نوفمبر ومتوسط إشغال 83٪، و551 ألف نزيل ومتوسط إشغال 78٪.

وحقق شهر نوفمبر لوحده أعلى متوسط إشغال في جميع أشهر العام بواقع 83٪، يليه شهر ديسمبر بمتوسط 78٪، في وقت سجل شهر ديسمبر الماضي أعلى رقم في عدد النزلاء مقارنة بجميع أشهر العام.

وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 4800 فعالية أعمال ومؤتمرات ومعارض واجتماعات وحوافز، استقطبت أكثر من 1.1 مليون زائر، بحسب الدائرة.

«أدنيك - أبوظبي»

وفيما يتعلق بالمعارض والفعاليات في مركز «أدنيك» أبوظبي، تنطلق النسخة العشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX» خلال الفترة من 30 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر 2025 في مركز «أدنيك» أبوظبي، تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة»، ويستقطب المعرض، زوّاراً محليين ودوليين من صانعي القرار، ومن الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المُستدام.

وفي 12 حتى 14 من سبتمبر المقبل، ينطلق معرض الدولي للعقارات والاستثمار «IREIS» الذي يركّز على المستثمرين والمستهلكين، ويوفر المعرض منصة مثالية لاستكشاف أفضل فرص الاستثمار العقاري، مع نظرة شاملة على توجهات السوق المحلية والعالمية.

وينطلق مؤتمر الاجتماع العالمي «ICS25»، في الفترة بين 18 إلى 20 من سبتمبر المقبل، وهو اجتماع سنوي مشترك خاص للجمعية الدولية لسلسة البول وجمعية الإمارات لجراحة المسالك البولية.

أما في الفترة بين 23 إلى 24 من سبتمبر المقبل، ينطلق معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات، مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة، يوفر المعرض منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة.

وبين 24 إلى 25 من سبتمبر المقبل، يُقام معرض ومؤتمر «اي ام كونكلاف وأدمات» الشرق الأوسط وهي مبادرة لجلب النظام البيئي للتصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط على منصة واحدة بما في ذلك الحكومة والمستخدمين ومقدمي البرامج والأجهزة ومصنعي المواد ومعاهد البحوث وهيئات المعايير وإصدار الشهادات لتعزيز اعتماد التصنيع المُُدمج بما يتماشى مع الاستراتيجيات المختلفة في المنطقة لتحفيز التصنيع.

وينطلق معرض «طيب الحزم» بين 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وهو من أبرز معارض العطور الفاخرة في المنطقة، وتشارك فيه نخبة من العلامات التجارية، وفي نفس الفترة ينطلق عالم المكياج والجمال، الذي يعرض أحدث منتجات وتقنيات الجمال في «عالم المكياج والجمال» بمشاركة أبرز العلامات والخبراء في المجال.

المعرض العلمي العالمي

وينطلق المعرض العلمي العالمي «ESI» بين 29 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر، وسيستقطب الحدث أفضل العقول الشابة للمشاركة في أنشطة تفاعلية وورش عمل إضافة إلى المعرض الرئيسي للملتقى، واستكشاف الحلول الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي.

وبين 30 سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر، ينطلق المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، ليستقطب نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين.

وفي المجال البيئي، ينطلق المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة «IUCN» بين 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الذي يعقد كل أربع سنوات، ويجمع مجموعة من الوفود من مختلف دول العالم لمواجهة مجموعة من أهم التحديات التي تتمثل في «التغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر.

وفي قطاع التعليم والتوظيف، ينطلق معرض نجاح للتعليم والتدريب 2025 بين 19 إلى 21 من أكتوبر المقبل، الذي يتيح التواصل بين الجامعات والكليات من أكثر من 20 دولة وبين الطلاب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى المعرض بدعم مؤسسات حكومية وتعليمية مرموقة في دولة الإمارات وخارجها، كما يعزز المعرض التميز الأكاديمي وجاهزية الطلاب.

ويُعقد«الأسبوع العالمي للغذاء» من 21 إلى 23 من أكتوبر المقبل، وهو ملتقى استراتيجي حيوي تلتقي فيه السياسات والابتكار والمشتريات لتحديد مسار مستقبل الأمن الغذائي.

وبين 3 إلى 6 من نوفمبر المقبل، ينطلق معرض ومؤتمر أدبيك 2025 الذي يهدف إلى توحيد المجتمعات والدول والصناعات في جميع أنحاء العالم، ودفع العمل الصناعي التعاوني نحو توفير الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة للجميع، وسيعمل الحدث على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي.

وفي القطاع التجاري، ينطلق معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات 2025 بين 12 إلى 16 من نوفمبر المقبل، حيث نجح معرض المجوهرات والساعات السنوي في أبوظبي، على مدى 3 عقود في تحويل العاصمة الإماراتية إلى منارة تستقطب الآلاف من عشاق المجوهرات من مختلف أنحاء الدولة ومنطقة الخليج، للاطلاع على أجمل العروض والتشكيلات من أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية.

الرعاية الحرجة

وينطلق مؤتمر «SCCM» للرعاية الحرجة-الشرق الأوسط بين 15 إلى 16 من نوفمبر المقبل، ليوفر منصة لاستكشاف أحدث الأبحاث، وتبادل الأفكار، والتواصل مع محترفي الرعاية الحرجة من مختلف التخصصات.

وبين 18 و20 من نوفمبر، ينطلق معرض توظيف X زاهب، الذي يعد حدثاً يضم أبرز الشركات مثل البنوك، والغاز والنفط، والطيران، ويوفر هذا المعرض منصة حيوية تعزز فرص العمل وتدهم نمو المسيرة المهنية، حيث يتيح للمهنيين فرصة التواصل مع الشركات الرائدة واستكشاف فرص العمل المتاحة في مجالات متنوعة.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بين 20 و23 من نوفمبر المقبل، ويشكل فرصة عالمية فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية، ويجمع المعرض مجموعة من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع ممن كل أنحاء العالم.

أما في شهر ديسمبر، وتحديداً من 8 إلى 10 من الشهر، تنطلق قمة «بريدج»، التي ينظمها المكتب الوطني للإعلام في الإمارات، هي منظومة إعلامية عالمية تجمع خبراء الإعلام وقادة الفكر لاستكشاف مستقبل الإعلام عبر التعاون والتقنيات الحديثة والتنوع الثقافي. تقدم القمة فعاليات عالمية وموارد متنوعة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الإعلام والمبتكرين.

أما في الفترة بين 18 إلى 23 من ديسمبر المقبل، تنطلق فعاليات «ألعاب المستقبل». التي تشرف على تنظيمها عالمياً» فيجيتال انترناشيونال، وهي فعالية رياضية رقمية - بدنية «فيجيتال» غير مسبوقة، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة، مثل كرة القدم والرماية الرقمية، إلى جانب مسابقات تقنية ورياضية تدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي.

جزيرة ياس

وفي جزيرة ياس، تنطلق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، بينما تنطلق بطولة «إتش إس بي سي» للجولف في ياس لينكز بين 6 إلى 9 نوفمبر.

وفي الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، ينطلق عرض «هاري بوتر» بين 6 إلى 7 من سبتمبر المقبل، وسباق «سبارتن سيتي» في 20 من سبتمبر المقبل، وسباق «مونستيرز تراكز» بين 27 و28 من سبتمبر، أما في 2 من أكتوبر وحتى 4 من أكتوبر المقبل تنطلق ألعاب NBA لكرة السلة، وفي 8 من أكتوبر ينطلق العرض الكوميدي «سباستيان مانيسكالكو»، أما في 9 أكتوبر عرض «سماشينغ بامكنيز»، وفي 11 من أكتوبر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله، وفي 18 من أكتوبر ينطلق عرض أوركسترا «آندريه ريو»، وفي 21 من أكتوبر عرض لفرقة «سكوربيونز»، وفي 25 من أكتوبر تنطلق مباراة UFC 321،، وفي الأول من نوفمبر ينطلق حفل الفنان «إنريكي إجليزيوس»، أما في 7 من نوفمبر ينطلق عرض «سيمفونية النجوم»، وبين 20 إلى 30 من نوفمبر الحفل الموسيقي «بيتل جوس»، وفي 17 من نوفمبر حفل للفنان «رود ستيوارت»، وفي 19 من ديسمبر حفلة «أريجيت سينغ».