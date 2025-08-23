الهند تتجه لتعزيز شركات الفضاء الناشئة

نيودلهي (وام)

أعلن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، عن خطة طموح لقطاع الفضاء في بلاده، تهدف إلى إطلاق 50 صاروخاً سنوياً، وإنشاء ما يصل إلى خمس شركات فضاء ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.وكشف مودي، في رسالة مسجلة خلال فعالية في نيودلهي، أنه سيتم قريباً إطلاق أول مركبة أقمار اصطناعية قطبية «بي إس إل في» من إنتاج القطاع الخاص في الهند، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في نارايانان، رئيس وكالة أبحاث الفضاء الهندية «إيسرو»، خلال الفعالية، أن الهند ستطلق قمراً اصطناعياً للاتصالات من صنع الولايات المتحدة الأميركية خلال شهرين، وسيتبع ذلك إطلاق قمر اصطناعي راداري بالتعاون بين إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، ووكالة أبحاث الفضاء الهندية «إيسرو».