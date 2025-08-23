«الوكالة التجارية الإيطالية» تعزز حضورها في «ويتيكس 2025»

دبي (الاتحاد)



تحتفل الوكالة التجارية الإيطالية «ITA» بمرور 12 عاماً من المشاركة المتواصلة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدة التزامها طويل الأمد بدعم الابتكار الإيطالي في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة. وبصفتها الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للتجارة الدولية لإيطاليا، تضطلع الوكالة بدور محوري في ربط التميز الإيطالي بالأسواق العالمية.

وفي «ويتيكس 2025»، الذي سيُعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، تقود الوكالة جناحاً كبيراً يضم 50 جهة عارضة على مساحة 600 متر مربع، بما في ذلك مشاركة بارزة للشركات الناشئة والمبتكرين الجدد، ويجسد هذا الحضور المتواصل رسالة الوكالة في تمكين الشركات الإيطالية من بناء شراكات إقليمية فاعلة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: ترتبط دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا بعلاقات استراتيجية قوية، تستند إلى روابط راسخة ورؤية مشتركة للتقدم العالمي.

وأضاف: منذ الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً، وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 14.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2023.

ويتعاون البلدان عن كثب في مجالات الطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتنمية الدولية. وقال: نُثمن المشاركة المستمرة للشركات الإيطالية في معرض ويتيكس على مدى 12 عاماً، ويسعدنا أن كبرى الشركات الإيطالية تعتبر المعرض منصة رائدة لعرض أحدث الحلول والمنتجات، وتوقيع الاتفاقيات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز الشراكات والعلاقات التجارية.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: يُعدّ معرض ويتيكس منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات الإيطالية في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والابتكار البيئي. ومع مشاركة 50 شركة إيطالية ضمن مساحة مخصصة تبلغ 600 متر مربع في دورة هذا العام، فإن مشاركتنا تعكس عمق الخبرة الإيطالية ومتانة علاقاتنا الثنائية مع دولة الإمارات، وتُعدّ فعاليات مثل ويتيكس ضرورية لتعزيز الشراكات الصناعية الجديدة، ودعم الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.