بيع 132 ألف سيارة جديدة في الإمارات خلال 5 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)



شهد سوق السيارات الإماراتية زخماً قوياً خلال عام 2025، ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وصلت مبيعات السيارات الجديدة إلى نحو 132 ألف وحدة، ما يمثل زيادة نسبتها نحو %5 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقديرات شركة «كيا» للسوق.

وقال ياسر شابسوغ نائب رئيس العمليات التجارية في «كيا - الشرق الأوسط وأفريقيا» لـ«الاتحاد» إن هذه المبيعات القوية في السوق تأتي بعد أداء لافت في عام 2024 حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 350.5 ألف سيارة، بزيادة سنوية نسبتها %19.





وأضاف أن مبيعات السيارات الكهربائية قفزت بأكثر من 60% في الربع الأول من عام 2025 ومن المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى قيمة سوقية تقارب 1.95 مليار دولار بحلول نهاية العام، ما يعكس تحولاً أوسع في تفضيلات المستهلكين نحو الابتكار والاستدامة والتنقل المتصل، كجزء من الاتجاهات التي تشكل كيفية التعامل مع مستقبل قطاع التنقل في المنطقة.



انتعاش الاقتصاد

وأضاف: يظهر عام 2025 ثقة كبيرة في قطاع السيارات في المنطقة إذ من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنحو 4.7%، مع توسّع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.1%، وهو ما يمثل خلفية صلبة لدعم الطلب القوي على السيارات وتشير التوقعات إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات سيتجاوز حاجز 350 ألف سيارة خلال هذا العام.

وبالنسبة لشركة «كيا» وعلى الصعيد العالمي تستهدف بيع نحو 3.22 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 4% مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل مؤشراً إيجابياً لأدائها الإقليمي ففي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تُسهم الطرازات الجديدة مثل «كيا تاسمان» و «K4» و«EV4»، إلى جانب نماذج «PBV» «منصة الأعمال للسيارات المبنية حسب الطلب»، في دفع النمو إلى مستويات أعلى، ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية بفضل السياسات والبنية التحتية المحفزة، تحظى «كيا» بمكانة مميزة تمكنها من الريادة في هذا السوق الذي يتطور بسرعة.



الحصة السوقية

وحول الحصة السوقية للشركة حسب فئات السيارات قال شابسوغ، تُعد سيارات كيا من فئة «SUV» المحرك الأساسي لنجاح الشركة في المنطقة ففي دولة الإمارات، تتمتع الشركة بحصة قوية على وجه الخصوص في فئة سيارات «SUV» المتوسطة الحجم.

وتصنف طرازات مثل «سبورتاج» و«سيلتوس» على نحو مستمر من بين الأعلى طلباً من العملاء وتتمتع هذه السيارات بتوازن مثالي يجمع بين التصميم، التكنولوجيا، الراحة والكفاءة، مما يجعلها أكثر جاذبية للعائلات، والمهنيين الشباب، كما تشهد الشركة طلباً قوياً على فئة سيارات السيدان، لا سيما الطرازات مثل «K3»، التي تجمع بين السعر المعقول، والكفاءة في استهلاك الوقود، والتصميم المدمج، ما يجعلها خياراً عملياً للأشخاص الذين يقودون بشكل يومي.



أبرز الاتجاهات

وقال شابسوغ: إن سوق السيارات في دولة الإمارات يُعد من أكثر الأسواق إثارةً في الوقت الراهن إذ تنتقل السيارات الكهربائية من مرحلة التبني المبكر إلى الانتشار الواسع، لتشهد مبيعات السيارات الكهربائية نمواً سريعاً، مدعومةً بالاستراتيجية الحكومية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتزايد وعي المستهلكين، ولم يعد الحديث عنها يقتصر على فئة معينة، بل أصبح العديد داخل الدولة يبحثون بجد عن بدائل أكثر ذكاءً واستدامة، لذا يتزايد الطلب عليها بوتيرة متسارعة.

وقال: في الوقت ذاته، بات الاتصال عاملاً رئيساً في التميز، مع توقع المشترين أن تندمج سياراتهم بسلاسة مع نمط حياتهم الرقمي، من التنقل والترفيه إلى التشخيص والصيانة والتحديثات الفورية، وهذا التوجّه يُحدث نقلة نوعية في كيفية تصميم السيارات وبيعها وحتى تجربتها.

وأضاف: تسعى «كيا» لمواكبة هذا التوجه من خلال «كيا كونيكت»، وهي تقنية متطورة توفرها الشركة داخل سياراتها، والتي تتيح التواصل عن بُعد مع السيارة، وإمكانية متابعة حالتها بشكل آني، وإجراء تحديثات لها عبر الإنترنت، مما يُعزز الراحة والتحكّم، وهي خدمة تجذب سائقي السيارات في دولة الإمارات الذين يعطون الأولوية للابتكار وسهولة الاستخدام في تنقلاتهم اليومية.

ومن أبرز التحوّلات أيضاً طريقة شراء الأفراد للسيارات فمنذ عام 2024 يكتسب البيع الرقمي زخماً متزايداً، سواءً كان ذلك عن طريق حجز تجربة القيادة عبر الإنترنت، أو التقدّم بطلب تمويل من خلال التطبيقات، أو استكشاف السيارات داخل صالات عرض افتراضية فالراحة والشفافية أصبحتا من العوامل الحاسمة في رحلة الشراء.

واستكمل: كل هذه النقاط تشير إلى ظهور قاعدة عملاء أكثر اهتماماً بالتكنولوجيا وسعياً للاستدامة، وباعتبارنا أحد المزودين الرائدين لحلول التنقل المستدام، فإننا ننظر إلى هذا باعتباره فرصة لوضع معايير جديدة في قطاع التنقل بالمنطقة.



السيارات الكهربائية

وأكد أن تواجد السيارات الكهربائية في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً فقبل سنوات قليلة، كانت «تسلا» هي العلامة الوحيدة التي يمكن رؤيتها في الطريق، أما اليوم، فهناك نحو 39 علامة تجارية تبيع السيارات الكهربائية في السوق الإماراتي، سواء تبيع سيارات كهربائية بشكل حصري مثلما الحال مع «تسلا» أو كجزء من مجموعتها الشاملة كما تفعل «كيا».



دعم حكومي

قال ياسر شابسوغ: في الوقت الحالي تمثل السيارات الكهربائية نحو 3% من إجمالي السيارات المباعة في الإمارات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 15% بحلول عام 2030.

وشكل الدعم الحكومي دوراً محورياً في هذا التحول، وجعلت حوافز مثل الشحن المجاني، مزايا مواقف السيارات والتسجيل المجاني، امتلاك سيارة كهربائية أكثر جاذبية، كما أسهمت الاستثمارات في البنية التحتية لمحطات الشحن العامة في جعل تجربة ملكية تلك السيارات أكثر عملية، وواكب ذلك تبني سياسات ساعدت على توافر أساطيل جديدة دعمت التحول الجزئي للسيارات الكهربائية لدى شركات الأجرة والليموزين، شركات الخدمات اللوجستية وشركات التأجير والتشغيل.

وأضاف: الأمر اللافت أيضاً هو الإقبال على الابتكار في السوق الإماراتية، فالمستهلكون يتوقعون من سياراتهم أن تكون ذكية، لديها كفاءة عالية ومستدامة، وهذه المواصفات كلها متوفرة في السيارات الكهربائية بداية من الذين يخوضون تجربة القيادة بشكل يومي مروراً بمشتري السيارات الفاخرة، يتنامى الاهتمام بتلك السيارات من مختلف الفئات.



العلامة التجارية

حول تأثير تغيير العلامة التجارية على ولاء العملاء على المديين القريب والمتوسط قال شابسوغ: قد يظن البعض أن تحول علامتنا التجارية في عام 2021 كان مجرد تغيير في الشعار أو التصميم، لكن الواقع أنه كان تحولاً في الاتجاه، أعاد تعريف رؤيتنا وأولوياتنا وهدفنا، فقد انتقلنا من كوننا شركة تصنيع سيارات تقليدية إلى مزوّد رائد لحلول التنقل المستدام، ومن خلال ذلك استطعنا جذب جمهور أوسع وأكثر دراية بالتكنولوجيا، وشكّلت هذه الطموحات الجديدة نقطة انطلاق شاملة طالت كل شيء، من التصميم والابتكار إلى الاستدامة وتجربة العملاء.