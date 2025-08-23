تأسيس 36 ألف شركة باستثمارات أجنبية بالصين في 7 أشهر

بكين (د ب أ)



ذكرت وزارة التجارة في الصين أنه تم حديثاً تأسيس إجمالي 36133 شركة باستثمارات أجنبية في البر الرئيسي الصيني خلال الفترة من شهر يناير إلى يوليو الماضيين، بزيادة قدرها %14.1 على أساس سنوي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين، نحو 467.3 مليار يوان «حوالي 65.8 مليار دولار»، بتراجع 13.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب القطاع، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 121.04 مليار يوان في قطاع الصناعة التحويلية و336.25 مليار يوان في قطاع الخدمات، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

بالمقابل، سجل الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات التكنولوجيا الفائقة 137.3 مليار يوان، حيث سجلت خدمات التجارة الإلكترونية وتصنيع المعدات الفضائية زيادات سنوية بنسبتي 146.8% و42.2% على التوالي.

وارتفعت الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» 1.1% خلال الفترة المذكورة، ونمت الاستثمارات من سويسرا 63.9% واليابان 53.7% والمملكة المتحدة 19.5%.