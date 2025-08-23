ثلث الألمان يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

برلين (د ب أ)



كشف استطلاع حديث للرأي أن ثلث الألمان تساورهم مخاوف بشأن فقدان وظائفهم في ضوء صعود الذكاء الاصطناعي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، أن 34% من المشاركين أبدوا قلقهم بشأن وضعهم الوظيفي في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي، بينما لم يبدِ 62% آخرون أي قلق.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في منتصف أغسطس الجاري أن العمال الذين يعيشون في المدن وذوي المستوى التعليمي المنخفض كانوا أكثر خوفاً من أن يحل محلهم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ووفقاً لاستطلاع رأي نشره معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في يونيو، تعتقد حوالي 27% من الشركات في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان وظائف في السنوات الخمس المقبلة.

وتتوقع نسبة حوالي 5% من الشركات أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إتاحة وظائف إضافية، بينما لا يتوقع ثلثاها أي تغيير.

ومنذ أن أطلقت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية أول نموذج لغوي تفاعلي كبير لها «شات جي بي تي» في نوفمبر 2022، أحرز تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً هائلاً.