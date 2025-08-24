الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مسار 33» في «جمارك دبي» يخرِّج 3 دفعات تضم 76 مفتشاً جمركياً

«مسار 33» في «جمارك دبي» يخرِّج 3 دفعات تضم 76 مفتشاً جمركياً
25 أغسطس 2025 01:43

دبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها الاستراتيجية لبناء كفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على تعزيز أمن الحدود ودعم التجارة المشروعة ودعم تطوير رأس المال البشري، انطلق في نوفمبر 2024 برنامج «مسار 33» كمشروع مستدام مبتكر لـ «جمارك دبي»، يستهدف تمكين جيل جديد من الكوادر المواطنة في مجال العمل الجمركي.
ومنذ انطلاقه، مثّل البرنامج علامة فارقة في مساعي الدائرة نحو بناء منظومة مهنية جمركية متكاملة تقوم على الاحترافية، الجاهزية، والامتثال لأعلى المعايير الجمركية والأمنية والتنظيمية. بدأ البرنامج بمراحل اختيار دقيقة، أعقبتها تدريبات أكاديمية وميدانية مكثفة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم أكاديمية شرطة دبي وجامعة دبي، وشملت التدريبات محاور متعددة، منها «الإجراءات الجمركية، تحليل السلوكيات المشبوهة، المهارات السلوكية والإدارية، التفتيش والرصد، المفاهيم الأساسية في العمل الجمركي، قوانين وتشريعات الجمارك والعلوم الجمركية، مهارات التواصل، وأساسيات الأمن الجمركي». وتضمن البرنامج ورشاً تطبيقية تحاكي واقع العمل الجمركي من خلال التدريب في جميع الإدارات بالدائرة، وذلك في إطار بيئة تدريبية تفاعلية وميدانية.
وخلال فترة وجيزة، شهد البرنامج تخريج ثلاث دفعات من المشاركين، بلغ عددهم 76 مفتشاً ومفتشة من خريجي الثانوية العامة، تم تعيينهم رسمياً في وظائف مفتشين جمركيين في مواقع مختلفة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: يأتي برنامج «مسار 33» التدريبي ليجسد التزام جمارك دبي بتطوير الكفاءات الوطنية وإعداد جيل جديد من القيادات في القطاعين اللوجستي والجمركي.

