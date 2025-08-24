الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

219 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال النصف الأول

%23.27 نمو قيمة العقود بقطاع العقارات إلى 131 مليار درهم (الاتحاد)
25 أغسطس 2025 01:44

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة %11.33 خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 218.98 مليار درهم «59.67 مليار دولار» مقابل 196.7 مليار درهم «53.6 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشفت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» أن الإمارات استحوذت على نسبة %56.9 من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في «دول التعاون» خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 384.76 مليار درهم «104.84 مليار دولار»، مقابل 509.2 مليار درهم «138.75مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام 2024.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، لـ «الاتحاد»: في حين شهد سوق المشاريع في المنطقة تباطؤاً ملحوظاً إلا أن دولة الإمارات تجاوزت التحديات مع تحقيق نمو بوتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع.
 وأضاف: تعد استثمارات المرافق والبنية التحتية في «دول التعاون» مؤشراً قوياً على نمو السوق مستقبلاً.

السوق الإماراتية 
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، والمرافق، والنقل، والمنشآت الصناعية بالترتيب حسب قيمة العقود المبرمة في كل قطاع.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات نمت بنسبة 23.27% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 131 مليار درهم «35.71 مليار دولار» (ما يعادل 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الفترة) مقابل 100.5 مليار درهم «27.4 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام 2024.
وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 18.9% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بالقطاع 41.43 مليار درهم «11.29 مليار دولار»، مقابل 79.27 مليار درهم «21.6 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

مشروعات المرافق 
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 16.2% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات في 6 أشهر، بعد أن نمت بنسبة 427% لتصل إلى 35.59 مليار درهم «9.7 مليار دولار»، مقابل 6.75 مليار درهم «1.84 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الماضي. 
وحلت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة، من حيث القيمة، بحصة بلغت 2.64% بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 36%، لتصل إلى 5.79 مليار درهم «1.58 مليار دولار» في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مقابل 4.2 مليار درهم «1.16مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء القطاع الصناعي خامساً بحصة بلغت 2.3% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو خمسة مليارات درهم «1.39 مليار دولار»، مقابل 5.87 مليار درهم «1.6 مليار دولار»، بنمو بلغت نسبته 32%.

عقود خليجية 
وخليجياً، بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو «104.84 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل «138.75 مليار دولار» في النصف الأول من العام 2024. وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الستة أشهر الأولى من العام 2025 بواقع «14.45مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، فيما بلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع العقارات الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي «47.52 مليار دولار».
وبلغت عقود المقاولات في قطاع المرافق في «دول التعاون» «32.33 مليار دولار» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما سجلت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بالدول الست «4.24 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال النصف الأول في «دول التعاون» «6.29 مليار دولار».

