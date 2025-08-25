الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى في أسبوعين في ظل صعود الدولار رغم تلقيه بعض الدعم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3365.83 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3410.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1355.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1116.82 دولار.