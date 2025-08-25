الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

48.6% حصة «دول الخليج» من «صادرات» أعضاء «غرفة دبي» في النصف الأول

48.6% حصة «دول الخليج» من «صادرات» أعضاء «غرفة دبي» في النصف الأول
25 أغسطس 2025 20:19

دبي (الاتحاد)
تصدرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث استحوذت على 48.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 83.6 مليار درهم.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، جاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بالمرتبة الثانية في القائمة باستحواذها على 29% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 49.9 مليار درهم، بينما حلّت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 16.7 مليار درهم.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 8.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى نحو 14.6 مليار درهم. كما حلّت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 5.2 مليار درهم.
في الوقت نفسه، احتلت أسواق أميركا الشمالية المرتبة السادسة، بنسبة مساهمة 0.7% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أميركا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة بلغت 0.4% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 680 مليون درهم.
يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 171.9 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 18%.

أخبار ذات صلة
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
آخر الأخبار
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©