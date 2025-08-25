48.6% حصة «دول الخليج» من «صادرات» أعضاء «غرفة دبي» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

تصدرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث استحوذت على 48.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 83.6 مليار درهم.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، جاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بالمرتبة الثانية في القائمة باستحواذها على 29% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 49.9 مليار درهم، بينما حلّت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 16.7 مليار درهم.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 8.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى نحو 14.6 مليار درهم. كما حلّت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 5.2 مليار درهم.

في الوقت نفسه، احتلت أسواق أميركا الشمالية المرتبة السادسة، بنسبة مساهمة 0.7% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أميركا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة بلغت 0.4% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 680 مليون درهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 171.9 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 18%.