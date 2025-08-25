الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دو» توقّع اتفاقية مع «سيدات أبوظبي» لدعم وتمكين رائدات الأعمال

«دو» توقّع اتفاقية مع «سيدات أبوظبي» لدعم وتمكين رائدات الأعمال
25 أغسطس 2025 20:29

دبي (الاتحاد)
أعلنت «دو» عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف دعم رائدات الأعمال، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتمكين المرأة اقتصادياً، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المُستدام وازدهار مؤسسات الأعمال في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، توفر «دو» عروضاً وخدمات اتصالات متخصصة لرائدات الأعمال العضوات في مجلس سيدات الأعمال التابع لغرفة أبوظبي، بما يلبّي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية نحو تمكين المرأة في مجالات الأعمال والاقتصاد، وتعزيز قدرة مؤسساتهن على مواجهة التحديات التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم استمرارية أعمالهن ونموها.
وفي هذا الصدد، قالت نورة التميمي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: نلتزم في مجلس سيدات أعمال أبوظبي بتهيئة بيئة عمل تُمكّن رائدات الأعمال من تحويل طموحهن إلى أثر مستدام، وتُمثل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «دو»، خطوةً مهمةً في سبيل تزويد مشاريع رائدات الأعمال بالأدوات والتقنيات اللازمة لنموها وازدهارها في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الرقمي، ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك الذي يهدف إلى تعزيز مكانة السيدات لتكون في مقدمة ركب الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة، ورسم ملامح مستقبل المشهد الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن التعاون بين «دو» و«مجلس سيدات الأعمال في غرفة أبوظبي» يُجسد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه رائدات الأعمال، ودورهن المحوري في ازدهار الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات، حيث تُمثل هذه المبادرة الأولى من نوعها إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتهدف إلى إطلاق العنان أمام الإمكانات الجديدة للنمو والابتكار، وإيجاد فرص أعمال مستدامة للسيدات، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي كما تتمثل رؤيتنا في مستقبل أكثر شمولاً، تتقلص فيه الفجوة التقنية، وتُمنح فيه جميع رائدات الأعمال فرصاً متكافئة للابتكار والنمو والمنافسة على المستوى العالمي.
ومن خلال هذه المبادرة الرائدة الموجهة لعضوات مجلس سيدات الأعمال في غرفة أبوظبي، تُتاح فرصة أكبر للاستفادة من خدمات «دو» المتقدمة في مجال الهاتف الثابت والمحمول، وحلول الاتصالات اللاسلكية، بما يعزز مرونة العمليات التشغيلية ويُسهم في رفع كفاءة مؤسسات الأعمال وتنافسيتها. ويُمثل هذا التعاون نموذجاً جديداً للدور الذي يمكن أن تضطلع به شركات الاتصالات في دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الازدهار الاقتصادي بدولة الإمارات.

