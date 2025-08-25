4.18 تريليون درهم القيمة  السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



استقرت القيمة السوقية للأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع عند 4.183 تريليون درهم لتعكس حالة الترقب السائدة لمحفزات جديدة أهمها قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة مع رصد عمليات تجميع استباقية على عدد من الأسهم النشطة في كلا السوقين توقعاً لانعكاسات إيجابية على أداء البورصات خلال الفترة المقبلة بعد أن ألمح ميل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال تصريحات في نهاية الأسبوع الماضي إلى التيسير النقدي.

واستقطبت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.53 مليار درهم بعد تداول 592 مليون سهم خلال 32 ألفاً و738 صفقة، وتباين أداء المؤشرات في أبوظبي ودبي رغم تحركهما بشكل أفقي في نطاق ضيق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بدعم من صعود أسهم قيادية مثل إعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة لا تذكر تأثراً بانخفاض أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.77% إلى 15.54 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.45% إلى 21.76 درهم، وبنك أبوظبي الأول 0.46% إلى 17.16 درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة طفيفة للغاية أمس بمقدار نقطتين ليغلق عند مستوى 10206.68 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 869.56 مليون درهم، شملت ما يزيد على 246.32 مليون سهم عبر 19009 صفقات. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 37 شركة، مقابل انخفاض أسهم 41 شركة وثبات أسهم 42 شركة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 117.73 مليون درهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 94.46 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 83.38 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 75.34 مليون درهم.

وجاء سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 32.6 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 29.88 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 24.58 مليون سهم، وجاء «منازل» رابعاً بنحو 23.51 مليون سهم.

وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة كان أبرزها «ملتيبلاي» بنسبة 2.58% ليغلق عند 3.18 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.89% ليسجل 3.4 درهم، وأيضاً «منازل» بنسبة 0.57% ليغلق عند 0.351 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 0.72% ليسجل 5.55 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الخليجيين والعرب، من الأسهم نحو 221.17 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 202.1 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 19 مليون درهم كمحصلة «شراء»، وبلغت محصلة تعاملات الخليجين شراء بقيمة 27.22 مليون درهم، فيما بلغت محصلة تعاملات العرب بيع بقيمة 1.41 مليون درهم.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف أمس بمقدار 9.48 نقطة وبنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 6135.37 نقطة بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 18 شركة وثبات أسهم 6 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 665.62 مليون درهم، بعد التعامل على 346 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13729 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «طلبات» بقيمة تداولات 189.9 مليون درهم، تلاها «إعمار العقارية» بقيمة 128.99 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 47.23 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 162.54 مليون سهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بتداول 29.26 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 15.82 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.18% ليغلق السهم عند 0.853 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1% إلى 14.85 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة ارتفاع 0.4% ليسجل 9.81 درهم، وفي المقابل شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «طلبات» بنسبة 1.66% ليغلق عند 1.18 درهم و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.53% ليغلق عند 25.6 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 342.15 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 344.49 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 2.33 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 41.16 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 439.51 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 480.67 مليون درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 506 ملايين درهم فقط لتسجل 1.051 تريليون درهم أمس.