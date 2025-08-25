%22 نمو الصادرات غير البترولية السعودية في يونيو

الرياض (وام)



أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أمس، نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025، وللربع الثاني من العام نفسه.

وأظهرت نتائج نشرة شهر يونيو استمرار نمو الصادرات غير البترولية «شاملة إعادة التصدير»، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية «باستثناء إعادة التصدير» بنسبة 8.4%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه وفقاً لنتائج النشرة، زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً بنسبة 3.7%، على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%، حيث أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%.

في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% خلال الربع الثاني من 2024 إلى 67.9% خلال الربع الثاني من 2025.