الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%22 نمو الصادرات غير البترولية السعودية في يونيو

%22 نمو الصادرات غير البترولية السعودية في يونيو
26 أغسطس 2025 01:52

الرياض (وام)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أمس، نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025، وللربع الثاني من العام نفسه.
وأظهرت نتائج نشرة شهر يونيو استمرار نمو الصادرات غير البترولية «شاملة إعادة التصدير»، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية «باستثناء إعادة التصدير» بنسبة 8.4%.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه وفقاً لنتائج النشرة، زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً بنسبة 3.7%، على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%، حيث أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% خلال الربع الثاني من 2024 إلى 67.9% خلال الربع الثاني من 2025.

أخبار ذات صلة
ثاني الزيودي: 10 مليارات دولار التجارة المتبادلة بين الإمارات وأنغولا بحلول 2033
السعودية تطلق تطبيقا للذكاء الاصطناعي باللغة العربية
البترول
التجارة
الإحصاء
التجارة الدولية
السعودية
آخر الأخبار
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©