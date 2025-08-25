«الدار» تزيد استثماراتها بقطاع «العقارات اللوجستية»

سيد الحجار (أبوظبي)



توسعت مجموعة الدار في استثماراتها بقطاع العقارات اللوجستية بدولة الإمارات، لترتفع المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بمحفظة «الدار» في القطاع اللوجستي بدولة الإمارات إلى أكثر من 600 ألف متر مربع، بما في ذلك الأصول التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، لـ«الاتحاد»، إن محفظة الأصول اللوجستية بالمجموعة تواصل تحقيق معدلات نمو قوية في كل من أبوظبي ودبي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية عالية الجوّدة الموجودة في مواقع استراتيجية متميّزة.

وكشفت «الدار» مؤخراً عن استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجوّدة من شركة «الواحة كابيتال» مقابل 530 مليون درهم.

وتضم هذه الأصول مستودعات وعقارات متخصّصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة، وتقع جميعها ضمن مجمّع «المركز» الصناعي، بمنطقة الظفرة في أبوظبي، حيث أضافت الصفقة إلى محفظة «الدار للاستثمار» مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182.5 ألف متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.

وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية.

توسع ونمو

وأوضح بوصبيع أن القطاع اللوجستي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتوسع ونمو محفظة الأصول الاستثمارية التابعة لـ«الدار»، خصوصاً أن محفظة المجموعة تضم كلاً من مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» و«7 سنترال لوجيستكس» في دبي، اللذين استحوذت عليهما خلال عام 2024.

كما تواصل «الدار» تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر تطوير مرافق لوجستية جديدة في منطقة دبي الجنوب، بالإضافة إلى شراكتها مع «موانئ دبي العالمية» لتشييد مجمّع لوجستي متكامل يمتد على مساحة 146 ألف متر مربع في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي.

وأكد أن صفقة الاستحواذ على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجوّدة من شركة «الواحة كابيتال» تدعم استراتيجية «الدار» الرامية إلى توسيع وتنويع محفظة أصولها المدرة للدخل، والاستفادة من الطلب المتسارع على البنية التحتية اللوجستية.

ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتشهد الدار طلباً قوياً على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية، بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة.

منشأة تبريد

وفي مايو 2025، أعلنت مجموعة «الدار» انطلاق أعمال بناء وتشييد منشأة تبريد وتوزيع جديدة مصممة خصيصاً لدعم عمليات شركة «إمارات سناك فودز»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات.

وتتمتع المنشأة، التي تبلغ مساحتها القابلة للتأجير نحو 20 ألف متر مربع، بموقع استراتيجي في «المنطقة اللوجستية» في دبي الجنوب، حيث يُجسّد هذا المشروع قدرة «الدار» على توفير منشآت لوجستية هي الأفضل ضمن فئتها، في إطار حرصها على المضي قدماً نحو تعزيز حضورها وقدراتها في القطاع اللوجستي في إماراتي دبي وأبوظبي.

مجمع صناعي

وأعلنت مجموعة الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، سبتمبر الماضي، عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال تأسيس سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول في إمارة أبوظبي.

وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، منها تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم، وبمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع. ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي واتصال سلس مع عدد من الطرق السريعة الرئيسية.

تعاون استراتيجي

وفي يوليو 2024، أعلنت مجموعة «الدار» توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ستعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 1.55 مليون قدم مربعة ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي.

وفي إطار هذه الشراكة، ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، حيث يمتد مجمّع المرافق اللوجستية على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربعة (220 ألف متر مربع)، وسيضم ثلاثة مبانٍ.

وفي فبراير 2024، أعلنت دبي الجنوب و«الدار»، تعاونهما معاً في مشروع لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.

وكانت «الدار» قد أعلنت في يناير 2024 عزمها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي.

وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» عام 2022.