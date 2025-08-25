«الإمارات للطاقة النووية» تنضم إلى برنامج «التحدي»

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت شركة الإمارات للطاقة النووية إلى برنامج «التحدي»، الذي أطلقته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي للدولة.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البرنامج برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوفمبر 2023، ويضم الشركات الصناعية الرائدة في الدولة التي يهيمن عليها الرجال من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين. وتتعاون الشركات من خلال البرنامج على تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الشمولية في التوظيف وتمكين الكفاءات النسائية وترسيخ ثقافة عمل داعمة للتنوع.

وتشمل أحدث هذه المبادرات تطوير مجموعة أدوات للتنوع بين الجنسين والتي تهدف إلى تحديد السياسات والسلوكيات الشاملة ودعم تطبيقها عبر مختلف مراحل العمل في الصناعات الثقيلة.

وتشكّل النساء نحو 20% من موظفي شركة الإمارات للطاقة النووية، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث يشغلن مناصب قيادية في مجالات الهندسة والعمليات والسلامة النووية والإدارة، كما أسّست الشركة فرع براكة لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» عام 2014، وتتولى حالياً رئاسة فرع الشرق الأوسط التابع لهذه المنظمة الدولية.

ويضم فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 714 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 330 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية. وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تؤمن بأن التنوع بين الجنسين في فرق العمل يعزّز الإبداع والابتكار، ويُعد ركيزة أساسية لنجاح القطاع الصناعي في الدولة. وأعرب عن فخره بانضمام شركة الإمارات للطاقة النووية لبرنامج «التحدي»، الذي يجمع تحت مظلته كبرى الشركات الصناعية الوطنية للتعاون في تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين وتعزيز فرص المرأة في الصناعة.

من جانبه، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن المرأة تُعد شريكاً رئيساً في الإنجازات التي حققتها الشركة في محطة براكة، حيث تسهم في دعم استدامة الطاقة وتطوير قطاع الطاقة النووية وإلهام قادة المستقبل، مشيراً إلى أن الهدف من الانضمام إلى برنامج «التحدي» مشاركة تجارب الشركة والتعاون مع قادة القطاع الصناعي لتعزيز حضور المرأة في الصناعات المتقدمة بالدولة.

ومع انضمام شركة الإمارات للطاقة النووية، يشمل برنامج التحدي الآن تسع شركات صناعية وطنية رائدة في الدولة. وتقوم مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بتوفير الاستشارات الاستراتيجية بصفتها شريك المعرفة للبرنامج.