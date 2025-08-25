الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

السياحة.. القطاع الأسرع نمواً في رأس الخيمة

السياحة.. القطاع الأسرع نمواً في رأس الخيمة
26 أغسطس 2025 00:38

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن السياحة تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الحكومة، كما تُعدّ القطاع الأسرع نمواً في الإمارة، حيث تحققت العديد من الإنجازات البارزة في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة.
إلى ذلك، أعلنت حكومة رأس الخيمة عن تعيين فيليبا هاريسون رئيسةً تنفيذية جديدة لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والتي شغلت سابقاً منصب المديرة العامة لهيئة السياحة الأسترالية.
وقال الشيخ أحمد بن سعود القاسمي: إن خبرة هاريسون القيادية والعملية، ولا سيما تجربتها الأخيرة مع هيئة السياحة الأسترالية، تمنحنا الثقة الكاملة بقدرتها على الإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة والاستراتيجية للإمارة في القطاع السياحي.
وقالت هاريسون: إن إمارة رأس الخيمة، رسّخت مكانتها كقصة نجاح عالمية، وأتطلع إلى الإسهام في تحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا التعيين انسجاماً مع أهداف حكومة رأس الخيمة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة المستدامة، إذ استقبلت الإمارة، خلال النصف الأول من عام 2025، عدداً قياسياً من الزوار بلغ 650 ألف زائر، وتمضي بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

إطلاق حملة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
