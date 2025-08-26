الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
26 أغسطس 2025 07:50

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3384.34 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3432.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

واتخذ ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.72 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة ليسجل 1096.75 دولار.

المصدر: وكالات
