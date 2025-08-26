"وايمو" تبدأ اختبار مركباتها الذاتية في نيويورك

أطلقت شركة "وايمو" المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة والتابعة لشركة ألفابت (جوجل)، اختبارات القيادة الذاتية في نيويورك بعد موافقة سلطات المدينة، وفق ما أعلن ناطق باسم الشركة الناشئة.





منحت إدارة النقل في مدينة نيويورك شركة وايمو أول تصريح لها على الإطلاق لاختبار السيارات ذاتية القيادة في شوارعها الجمعة، رغم أن هذا التصريح يشترط وجود متخصص خلف عجلة القيادة "في جميع الأوقات".

وأفادت المدينة في بيان أن هذا الاختبار يشمل "عدداً محدوداً" من المركبات - بحد أقصى ثماني مركبات - يمكنها السير في شوارع أجزاء من مانهاتن وبروكلين. وأكدت أن هذه التجربة أُجريت وفقاً "لأشد قواعد السلامة صرامةً للسيارات ذاتية القيادة في البلاد".





وأضافت المدينة أن التصريح الذي قُدّم الطلب بشأنه في منتصف يونيو، ساري المفعول حتى نهاية سبتمبر، مضيفةً أن وايمو يمكنها طلب تمديده بعد هذه الفترة.

وبحسب سلطات المدينة، حصلت الشركة أيضاً على موافقة إدارة المركبات الآلية في ولاية نيويورك (DMV).





كانت هذه أول مرة تتقدم فيها شركة مُشغّلة بطلب للحصول على تصريح منذ أن قدّم رئيس البلدية إريك آدامز إطارا تنظيمياً جديداً في مارس 2024.

أعلنت وايمو أنها تُشغّل سياراتها في المدينة الكبرى للقيادة اليدوية غير الذاتية، لكن بمجرد موافقة بلدية نيويورك الجمعة، بدأت باختبار المركبات ذاتية القيادة.





كانت وايمو قد قامت بأول رحلة لها إلى العاصمة الثقافية للولايات المتحدة في نهاية عام 2021، لكن سياراتها لم تعمل ذاتياً قط.



تأسست الشركة الناشئة عام 2009، وتمتلك أسطولاً يضم 150 مركبة، وتُقدم أكثر 250 ألف رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في الولايات المتحدة. وتخطط لإطلاق خدماتها في ميامي وواشنطن عام 2026.