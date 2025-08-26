«سبيس 42» توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع أنغولا



لواندا (الاتحاد)

أعلنت «سبيس 42» عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع جهاز الأمن والمخابرات العسكرية الأنغولي.

وُقّعت مذكرة التفاهم في العاصمة الأنغولية لواندا بحضور سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سبيس 42»، وكبار المسؤولين العسكريين الأنغوليين، ويُعد توقيع الاتفاقية إنجازاً هاماً في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، ويعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وحلول رصد الأرض، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصات عالية الارتفاع، والطائرات المسيّرة لقطاع الأمن الوطني، وحلول مراقبة الحدود، وتطوير مركز القيادة والتحكم.





وتحظى «سبيس 42» بحضور راسخ في أنغولا، حيث توفّر تغطية شاملة للبلاد عبر خدمة الإنترنت الفضائي «ياه كليك»، ومن المقرر أن تعزّز الشراكة هذه البنية التحتية من خلال الحلول والخدمات المتقدمة، التي سيتيحها القمر الصناعي الجديد «الثريا-4»، بما يعكس التزام «سبيس 42» طويل الأمد في السوق الأنغولية، ويجعل من مذكرة التفاهم خطوة إيجابية في مسار العلاقات المتنامية للشركة.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سبيس 42»: تجسّد هذه الشراكة مرحلةً جديدةً في التزامنا طويل الأمد تجاه أنغولا، بعد سنوات من خدمة شعبها من خلال حلولنا للاتصالات الفضائية، وخلال زيارة الجنرال ماسانو وفريقه إلى دولة الإمارات، لمسنا اهتماماً حقيقياً بكيفية توظيف تقنيات الفضاء وحلول الذكاء الاصطناعي، التي نطورها لإحداث أثر ملموس، سواء في تعزيز الأمن الوطني أو في تحسين الحياة اليومية للمجتمع الأنغولي، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كتطور طبيعي لهذه العلاقة المتنامية، وفرصة لبناء قيمة مشتركة تدعم تطلعات أنغولا المستقبلية.





وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلةٍ من الاجتماعات رفيعة المستوى التي استضافتها دولة الإمارات مؤخراً بين الجنرال جواو بيريرا ماسانو، رئيس جهاز الأمن والمخابرات العسكرية، وفريق القيادة التنفيذية لشركة «سبيس 42» وخلال هذه اللقاءات، قدّمت الشركة عروضاً توضيحية وتقديمية شاملة لمنتجاتها، استعرضت من خلالها قدراتها المتقدمة في مجال التحليلات الفضائية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد لاقت هذه العروض اهتماماً واسعاً من الوفد الأنغولي، ومهّدت الطريق لتعاون أعمق تُوّج رسمياً بتوقيع مذكرة التفاهم هذه.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ حلول متقدمة ضمن سبعة مجالات رئيسية، تشمل تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عبر توفير أنظمة اتصالات متطورة، تعتمد على البنية التحتية لكوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبيس 42، ورصد الأرض من خلال توفير صور عالية الدقة وبيانات جيومكانية متقدمة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة آلية للبيانات المنصات عالية الارتفاع من خلال تطوير ونشر أنظمة متقدمة للاتصالات ورصد الأرض.

وتشمل الحلول المتقدمة الطائرات المسيّرة للأمن الوطني عبر تشغيل طائرات من دون طيار متخصصة في المراقبة، وتعزيز أمن الحدود حول مراقبة الحدود من خلال تصميم أنظمة تقنية متكاملة لرفع كفاءة المراقبة، ومركز القيادة والتحكم من خلال إنشاء وتطوير مركز عمليات واتصالات مركزي، تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثّل استمراراً لاستراتيجية شركة «سبيس 42» الرامية للتوسّع في مختلف أنحاء أفريقيا، وتعكس التزامها بدعم الشركاء الحكوميين من خلال تقديم حلول متقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي.