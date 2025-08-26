«دبي للسلع» يوقّع مذكرة تفاهم مع «فيرميكيولوس» السويدية



دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، ، شراكة استراتيجيّة مع شركة «فيرميكيولوس» (Vermiculus) السويدية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه المذكرة لترسّخ طموحات المركز لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية محورية للتكنولوجيا والتجارة، من خلال دعمه لما يقارب 26 ألف شركة تعمل ضمن منظومات أعماله المتكاملة.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على استكشاف آفاق التعاون في مجال توظيف حلول التكنولوجيا المالية بالغة الأهمية والمصممة خصيصاً للبورصات وغرف المقاصّة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية، وهو ما يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة وإطلاق مبادرات لنقل المعارف والخبرات.

ويندرج هذا التعاون الجديد، الذي يأتي في سياق كون مركز دبي للسلع المتعددة الجهة الأم لكل من بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع، ضمن استراتيجية المركز الأشمل للتكنولوجيا، كما أنه يعزّز مكانته كطرفٍ ممكّنٍ وداعمٍ رئيسي لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في شتى القطاعات الاقتصادية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يرسم الابتكار ملامح مستقبل التجارة والتمويل، وبتوقيعنا مذكرة التفاهم هذه مع فيرميكيولوس، فإننا نُرسي دعائم تعاون مثمر يحفّز تبادل المعارف، ويُسرّع تبنّي التقنيات الحديثة، ويفتح آفاقاً جديدة لما يقارب 26 ألف شركة ضمن مجتمع أعمالنا المزدهر، وتأتي هذه المذكرة لتُكمل شراكاتنا القائمة، حيث نستكشف من خلالها حلول التكنولوجيا المالية الكفيلة بتعزيز منظومة عملنا على نطاق أشمل، وهو ما يدعم رسالتنا الرامية إلى تمكين الشركات العالمية من تحقيق النمو والازدهار انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال نيلس-روبرت بيرسون، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة فيرميكيولوس: ينصب تركيزنا في فيرميكيولوس على تقديم تقنيات متطورة تلبي الاحتياجات التشغيلية فائقة الأهمية للبورصات والمؤسسات المالية حول العالم، وبفضل خبرتنا التي تزيد على 25 عاماً في العمل مع نخبة من أكبر البورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية في العالم، يجمع فريقنا بين الخبرات المعمّقة والقدرة على الابتكار لضمان توفير حلول تتمتع بمستويات غير مسبوقة من الجودة والموثوقية.

وأضاف: شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مجمعات الأعمال حيويةً في العالم، تتيح لنا فرصة فريدة لاستكشاف مجالات الاهتمام المشترك وآفاق النمو المتاحة.