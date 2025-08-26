الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً
26 أغسطس 2025 20:04

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية ارتفاع عدد التقارير الائتمانية الصادرة من مليون تقرير في عامها الأول إلى أكثر من 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً.
وقالت بمناسبة احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق التقارير الائتمانية في الدولة إن ذلك يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لترسيخ الثقة والاستقرار المالي.
وأضافت أنه منذ إصدار أول تقرير ائتماني للأفراد في سبتمبر 2014، شكلت الاتحاد للمعلومات الائتمانية محطة محورية في المشهد المالي والاقتصادي للدولة. وأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، احتفاء بهذه المناسبة، مسكوكة تذكارية فضية بقيمة 10 دراهم.
ويعكس تصميم القطعة النقدية الهوية المؤسسية الجديدة للاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، «لا تجسد هذه المسكوكة التذكارية مسيرتنا فحسب، بل تعبّر أيضاً عن تقديرنا وامتناننا للمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في نجاح الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فقد تمكنا على مدار العشر سنوات الماضية من ترسيخ أسس صلبة جعلت من الاتحاد للمعلومات الائتمانية عنصراً محورياً في المنظومة المالية بالدولة، وعبر تحاليل موثوقة للبيانات، نجدد التزامنا بمواصلة تمكين اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتعزيز الاستقرار المالي تماشياً مع رؤية الدولة للمستقبل».

الاتحاد للمعلومات الائتمانية
