اقتصاد

«الاتحادية للرقابة النووية» تنظم اجتماع مجلس المتعاملين لتعزيز خدماتها

«الاتحادية للرقابة النووية» تنظم اجتماع مجلس المتعاملين لتعزيز خدماتها
26 أغسطس 2025 20:05

 

أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال أول اجتماع لمجلس المتعاملين، نظامها للتراخيص الإلكترونية الذي يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص والحد من التعقيدات الإدارية. 
شارك في الاجتماع، الذي عقد في أبوظبي، أكثر من 30 ممثلاً من القطاع النووي والإشعاعي من الشركات المرخصة في الدولة، من بينهم مرخصون في المجالات الصناعية والطبية وغيرها، كما عُقدت ورشة عمل تفاعلية قدم خلالها المشاركون مقترحات وأفكاراً لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز كفاءتها.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة: تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بالتميز في خدمة المتعاملين، ودعمها للقطاع النووي والإشعاعي من خلال تسهيل الإجراءات الرقابية، بما ينسجم مع دورنا الأساسي في حماية المجتمع والبيئة.
وبصفتها الجهة الرقابية النووية في دولة الإمارات، تتعامل الهيئة مع أكثر من 3000 مرخّص يستخدمون المواد النووية والإشعاعية، بما يضمن أعلى معايير الأمان وحماية المجتمع والبيئة.
وتواصل الهيئة تطوير أنظمتها الذكية في التراخيص لرفع كفاءة الرقابة وتعزيز الشفافية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تمكين المتعاملين من مختلف القطاعات. وتعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والذي يهدف إلى إزالة التعقيدات الرقمية غير الضرورية، وإلغاء الإجراءات المكررة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

