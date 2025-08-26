تعاون بين «ريم للتمويل» و«أبوظبي للأوراق المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «ريم للتمويل» وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقيتين تهدفان إلى تمكين المزيد من المستثمرين من الوصول إلى الاكتتابات الأولية وتداول الأوراق المالية في السوق، وتهدف الخطوة إلى جعل عملية التداول أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل حضره عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومن جانب «ريم للتمويل» كل من حمدان الدهماني، رئيس مجلس الإدارة، وفارس اليبهوني الظاهري، عضو مجلس الإدارة، وسراج فيضي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكّين إنشاء رقم المستثمر الوطني بشكل فوري عبر المنصة الرقمية لريم للتمويل، حيث سيتمكن العملاء من إصدار رقم المستثمر المطلوب للتداول في سوق أبوظبي مباشرة عبر تطبيق ريم للتمويل، ما يقدم عملية انضمام سلسة تعكس دور «ريم للتمويل» في أن تصبح بنكاً محليا رقمياً رائداً.

وبموجب الاتفاقية الثانية تعين «ريم للتمويل» كجهة مستلمة لاكتتابات الطرح العام الأولي، حيث سيتمكن المستثمرون من الاشتراك في الاكتتابات عبر سوق أبوظبي مباشرة من خلال تطبيق «ريم للتمويل»، مع إتاحة خيار التمويل بالهامش لدعم مشاركتهم.

وقال عبدالله سالم النعيمي: تعاوننا مع «ريم للتمويل»، إلى جانب مؤسسات أخرى تسعى للوصول إلى خدمات ومنتجات سوق أبوظبي المتنوعة، يعكس التزامنا بجعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وكفاءة، ومن خلال قنواتنا المبتكرة، نعمل على تسهيل رحلة المستثمر، وجذب قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، وتوفير طرق جديدة للتفاعل مع السوق، بما يعزز دور سوق أبوظبي في تعميق المشاركة وتوسيع الفرص لجميع الأطراف المعنية.

من جانبه، قال حمدان الدهماني، رئيس مجلس إدارة ريم للتمويل«: يتشارك كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية و«ريم للتمويل» رؤية مشتركة نحو أسواق مالية أعمق وأكثر ديناميكية في دولة الإمارات، وتمثل هذه الاتفاقيات بداية رحلة استراتيجية ترتكز على مفهوم البنك المحلي الرقمي، وسنعمل معاً على المساهمة في التوسع طويل الأمد لأسواق المال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، مع صياغة مستقبل من تجارب استثمارية أبسط وأكثر سلاسة».

واعتبر سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لريم للتمويل، هذه الاتفاقيات محطة بارزة في مسيرة تحول «ريم للتمويل» إلى بنك محلي رقمي، لافتاً إلى ان هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة مبادرات قادمة مع سوق أبوظبي.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 99.5% على أساس سنوي ليصل إلى 13.6 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 33.5% لتصل إلى 179.5 مليار درهم.