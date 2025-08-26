الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «لونيت» و«بريفان هوارد» لإطلاق منصة استثمارية في أبوظبي

شراكة بين «لونيت» و«بريفان هوارد» لإطلاق منصة استثمارية في أبوظبي
26 أغسطس 2025 21:02

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «لونيت» شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها و«بريفان هوارد»، شركة إدارة صناديق التحوط والتي تدير أصولاً بقيمة 34 مليار دولار، عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد لإنشاء منصة استثمارية في سوق أبوظبي العالمي، على أن تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.ومن المقرر أن تنطلق الشراكة بالتزام مبدئي طويل الأجل بقيمة 2 مليار دولار من شركة لونيت، وستتضمن مجموعة من الصناديق الجديدة الخاصة بهذه الشراكة. 
وستستفيد هذه الصناديق من استراتيجيات «بريفان هوارد» الحالية وقدراتها الاستثمارية، التي تشمل الأصول الكلية والرقمية، ومن المتوقع أن يتم جمع رؤوس أموال إضافية خلال الفترة القادمة من مستثمرين محليين ودوليين.
وستستحوذ لونيت أيضاً على حصة أقلية في «بريفان هوارد»، في خطوة تعكس توسعها الاستراتيجي إلى مجال صناديق التحوط ومساعيها لتنويع منتجاتها وحلولها الاستثمارية في منطقة الخليج وحول العالم.
يذكر أن «بريفان هوارد» شهدت نمواً استراتيجياً خلال العقدين الأخيرين، حيث استطاعت تعزيز قدراتها في فئات الأصول المختلفة.

كما افتتحت الشركة مكتبها الإقليمي الرئيس في سوق أبوظبي العالمي عام 2023، والذي أصبح أكبر مكاتبها من حيث قيمة الأصول المدارة على مستوى العالم.
وسيكون مقر هذه الشراكة في سوق أبوظبي العالمي الذي يُعد مركزاً متنامياً لشركات إدارة الأصول الإقليمية والدولية، كما ستدعم طموحات إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها بين أهم المراكز المالية العالمية، وستوفر فرصاً للمتميزين وأصحاب المواهب في هذا المجال. 
وستستفيد الشراكة أيضاً من البنية التحتية المتقدمة لسوق أبوظبي العالمي التي تشكل حلقة وصل بين الأسواق العالمية، وإطاره التنظيمي المتطور، لتقديم قيمة مضافة للعملاء.
وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في «لونيت»: تعكس شراكتنا الجديدة مع «بريفان هوارد» مساعينا المستمرة للتوسع في مجال صناديق التحوط، والتزامنا بالتعاون مع أفضل الشركات الاستثمارية في العالم بهدف تزويد عملائنا باستراتيجيات مدروسة تمكّنهم من تنويع محافظهم الاستثمارية».
من جهته، قال آلان هوارد، مؤسس شركة «بريفان هوارد»: تجسد شراكتنا طويلة الأمد مع لونيت مدى التزامنا بتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا في المنطقة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة القادمة.

