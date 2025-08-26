حفر آبار جديدة بحقل «ظهر» المصري

القاهرة (وام)



أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن العمل مستمر لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي.

جاء ذلك، خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025، حيث أوضح بدوي أن إدخال البئر «ظهر-6» على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في الحقل بلغ نحو 569 مليون دولار، وتشمل أعمال تجهيز البئر «ظهر-9»، إلى جانب حفر بئرين تنمويين إضافيين.

ويمثل حقل «ظهر» الذي يُعد أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً.

ويُقدّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.06 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، مع تزايد طلب محطات الكهرباء للوقود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.