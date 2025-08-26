كوريا وأميركا توقعان 11 مذكرة تفاهم للتعاون بالقطاعات الصناعية

واشنطن (وام)



وقّعت جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأميركية، 11 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الرئيسة، تشمل بناء السفن والطاقة النووية والطيران، والغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصناعة الكورية أمس «الثلاثاء».

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة في واشنطن، أمس الأول «الاثنين»، وذلك عقب القمة الأولى للرئيس لي جيه ميونغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد كيم جونغ -كوان، وزير الصناعة الكوري، في بيان صحفي، أن الحكومة الكورية ستقدم كل الدعم المؤسسي اللازم لإحياء التعاون الصناعي بين كوريا والولايات المتحدة، وتوفير فرص عمل واسعة لشركات البلدين.