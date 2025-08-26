الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كوريا وأميركا توقعان 11 مذكرة تفاهم للتعاون بالقطاعات الصناعية

الاتفاقيات شملت بناء السفن والطاقة النووية والطيران (وام)
27 أغسطس 2025 02:01

واشنطن (وام)

وقّعت جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأميركية، 11 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الرئيسة، تشمل بناء السفن والطاقة النووية والطيران، والغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصناعة الكورية أمس «الثلاثاء».
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة في واشنطن، أمس الأول «الاثنين»، وذلك عقب القمة الأولى للرئيس لي جيه ميونغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد كيم جونغ -كوان، وزير الصناعة الكوري، في بيان صحفي، أن الحكومة الكورية ستقدم كل الدعم المؤسسي اللازم لإحياء التعاون الصناعي بين كوريا والولايات المتحدة، وتوفير فرص عمل واسعة لشركات البلدين.

أخبار ذات صلة
لبنان: مسار حصر السلاح انطلق ولا عودة عنه
مباحثات ليبية أميركية حول تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات
الولايات المتحدة
الطيران
جمهورية كوريا
الغاز الطبيعي المسال
أميركا
الغاز الطبيعي
الطاقة النووية
المعادن
آخر الأخبار
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
اقتصاد
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
اليوم 07:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©