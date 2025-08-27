2875 عضوية جديدة لسيدات الأعمال في «غرفة أبوظبي» خلال النصف الأول



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن أكثر من 2875 عضوية جديدة لسيدات أعمال في غرفة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي حضور المرأة في المشهد الاقتصادي المحلي، وسرعة تطور البيئة الداعمة لريادة الأعمال النسائية في الإمارة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الغرفة، شكّلت رخصة «مبدعة» النسبة الأكبر، بإجمالي 1352 عضوية وبنسبة 47% من إجمالي عضويات سيدات الأعمال الإماراتيات الجديدة خلال 6 أشهر، ما يعكس الإقبال الكبير على المشاريع الإبداعية والمبادرات المنزلية.

كما بلغ عدد رخص «تاجر أبوظبي» 891 عضوية، بنسبة 30% من هذه العضويات الجديدة، ما يؤكد الاهتمام المتزايد من قبل رائدات الأعمال بدخول عالم الأعمال.

أما الرخص العادية فقد سجلت 406 عضويات، فيما بلغ عدد الرخص من نوع «فرع» 94 عضوية، ما يدل على أن العديد من السيدات يتجهن لتوسعة أعمال قائمة أو افتتاح فروع جديدة لشركاتهن.

كما بلغ عدد الرخص في مجال «المهن الحرة» 86 عضوية، وهو ما يعكس نمواً في الأعمال المستقلة والمهارات المهنية المتخصصة.

وتنشط المرأة الإماراتية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، تشمل التجارة والخدمات والمشاريع الإبداعية، إلى جانب مجالات غير تقليدية مثل الزراعة والصناعة.

ويعكس هذا التنوع اتساع آفاق ريادة الأعمال النسائية في الإمارة، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من التنوع والاستدامة في الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا النمو اللافت خلال فترة زمنية قصيرة، نتيجةً لجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي يواصل دوره في دعم وتمكين المرأة من خلال البرامج التدريبية، والفعاليات النوعية، والمبادرات التمويلية والاستشارية المصممة خصيصاً لدعم رائدات الأعمال من مرحلة التأسيس إلى التوسع.

وتعكس هذه البيانات جاهزية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي لاستقبال جيل جديد من رائدات الأعمال الإماراتيات، وتؤكد أن تمكين المرأة اقتصادياً بات ركيزة أساسية ضمن خطط التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة.

وأكدت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن النتائج المسجلة تعكس التقدّم المتواصل الذي تحققه إمارة أبوظبي في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، مدفوعةً برؤية واضحة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.

وقالت: إن هذه المؤشرات الإيجابية تُجسد الدور المحوري الذي تقوم به غرفة أبوظبي والجهات التابعة لها، وعلى رأسها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وتنوعاً، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، بصفتها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تبرز جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي لترسيخ مكانة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية، والمبادرات التمويلية والاستشارية، والفعاليات التفاعلية التي تواكب طموحات رائدات الأعمال، وتدعم مسيرتهن من الانطلاقة وحتى التوسع والنمو المستدام.