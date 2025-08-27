«معادن» توقّع اتفاقية مع «إميرج» لتزويد منجم البعيثة للبوكسايت بالطاقة النظيفة

الرياض (الاتحاد)

وقعت شركة معادن للبوكسايت والألومينا، التابعة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، اتفاقية شراء للطاقة مع شركة «إميرج»، المشروع المشترك بين «مصدر»، وشركة «إي دي إف باور سولوشنز».

وبموجب الاتفاقية، ستطور«إميرج» محطة للطاقة الشمسية لتزويد منجم البعيثة للبوكسايت بطاقة نظيفة ومتجددة على مدى الثلاثين عاماً القادمة.

وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة تدعم جهود التحول في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز النمو الصناعي المستدام.

وستعتمد محطة الطاقة الشمسية الجديدة غير المتصلة بالشبكة على تقنية الخلايا الكهروضوئية بقدرة 8 ميجاواط عند الذروة، مع نظام بطاريات لتخزين الطاقة سعة 30 ميجاواط/ ساعة، لدعم استمرارية إنتاج الطاقة الشمسية وتوفير الكهرباء بشكل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 17,300 ميجاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً. وسيسهم المشروع في خفض انبعاث نحو 13,800 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 3000 سيارة من الطرقات كل عام. وستوفر هذه المنشأة لمنجم البوكسايت في البعيثة كامل احتياجاته تقريباً من مصادر الطاقة المتجددة، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الممارسات المستدامة في عمليات التعدين.

وقال علي القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الألمنيوم لدى شركة «معادن»: «تُعزز هذه الشراكة طموحاتنا في توسيع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ضمن عملياتنا المختلفة، كما تعكس التزامنا المستمر بتطوير حلول مستدامة تعود بالنفع على أعمالنا والمجتمعات التي نخدمها، ونتطلع إلى التعاون مع شركة «إيميرج» لتنفيذ هذا المشروع المحوري ضمن منظومة عملياتنا».

من جانبه، قال عبدالعزيز العبيدلي، رئيس مجلس إدارة «إميرج»، والرئيس التنفيذي للعمليات في «مصدر»: توفر «إميرج» حلولاً عملية واقتصادية من حيث التكلفة تتيح للشركات التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفق مسار فعال ومتكامل، وتعكس هذه الشراكة القيمة الحقيقية التي تقدمها «إميرج» لمختلف القطاعات التي تسعى إلى خفض انبعاثاتها الكربونية وتحسين كفاءة استهلاكها للطاقة.

ومن جهته قال عمر الدويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي دي إف» و«إي دي إف باور سولوشنز» في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارة شركة «إميرج»: تمثل الشراكة بين «إميرج» و«معادن» خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومن شأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير محطة طاقة شمسية وفق مواصفات خاصة وتزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، أن يعزز الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر مرونة ومنخفض الانبعاثات، كما أنه يعكس إمكانية تحقيق التوافق بين الطموحات الصناعية والمسؤولية البيئية.

وستعمل «إميرج» على توفير حلول متكاملة للمشروع، حيث ستتولى إدارة كل مراحله، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتمويل والتصميم والتوريد وعمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة.



