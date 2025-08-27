تعاون بين «بروج» و«يوكوجاوا» لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي في غرف التحكم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة «بروج» وشركة «يوكوجاوا»، تعاونهما لتنفيذ اختبارات «إثبات المفهوم»، بهدف تطبيق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية لغرفة التحكم في منشأة «بروج» عالمية المستوى في مدينة الرويس بأبوظبي.

وبموجب هذا التعاون، ستعمل «يوكوجاوا الإمارات للصناعات»، التابعة لشركة «يوكوجاوا»، والمتخصصة في مجال تقنيات الأتمتة، على استخدام تقنياتها المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالحالات غير الطبيعية، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تسهم في خفض مخاطر توقف العمليات غير المخطط لها. كما ستستكشف اختبارات «إثبات المفهوم» كيفية الاستفادة من العمليات التشغيلية الذاتية في غرف التحكم لرفع الكفاءة وتحقيق الأداء الأمثل لمنشأة «بروج» بشكل عام.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تستمر «بروج» في تنفيذ برنامجها الشامل للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، ويأتي هذا التعاون مع شركة «يوكوجاوا» بهدف تطوير عمليات تشغيلية ذاتية في غرف التحكم مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي في أكبر مجمّع لصناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، ما سيمكّن «بروج» من تسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

من جهته، قال نوريناو ساتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثّل غرفة التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي جيلاً جديداً من مراكز العمليات التشغيلية، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة، لتحسين عملية اتخاذ القرار وأتمتة العمليات وتعزيز السلامة وزيادة الكفاءة بشكل مستدام، ما يحوّل غرفة التحكم من مجرد محطة مراقبة تفاعلية إلى مركز قيادة ذكي واستباقي».

جدير بالذكر أن شركة «بروج» تسعى إلى الاستفادة من شراكاتها العالمية في مجال التقنيات لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على مستوى عملياتها بهدف الارتقاء بأدائها وزيادة ربحيتها وإنتاجيتها، حيث تستهدف تحقيق قيمة إضافية قدرها 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) في عام 2025. وقد نجحت الشركة مع نهاية الربع الثاني من العام في تحقيق قيمة قدرها 1.13 مليار درهم (307 ملايين دولار) من القيمة المستهدفة.