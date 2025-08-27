الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«جمارك دبي» تستعرض مشاريعها الرقمية المبتكرة أمام وفد من نظيرتها الأنغولية

«جمارك دبي» تستعرض مشاريعها الرقمية المبتكرة أمام وفد من نظيرتها الأنغولية
27 أغسطس 2025 18:40

 
دبي (الاتحاد)
استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من هيئة الجمارك الأنغولية، برئاسة خوسيه فييرا نونو ليرا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب في أنغولا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الهيئة، وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لجمارك دبي ومشاريعها الرقمية المبتكرة في تطوير العمل الجمركي.
وكان في استقبال الوفد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، وعدد من مديري الإدارات بالدائرة. 
وأكد منصور المالك خلال اللقاء حرص جمارك دبي على تبادل الخبرات مع الإدارات الجمركية حول العالم، دعماً لرؤية دبي في تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الجمركية، بما يسهم في مرونة سلاسل التوريد وخدمة الاقتصاد العالمي، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات مستقبلاً، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات.
واطّلع الوفد على أبرز المشاريع الرقمية التي طوّرتها جمارك دبي، من بينها نظام «محرك المخاطر الذكي» لرصد الشحنات عالية المخاطر وتسريع التخليص الجمركي، وبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي يقدم تسهيلات للشركات الأعضاء، ويعزّز كفاءة سلسلة الإمداد، إلى جانب منصة «مخزني» الرقمية لإدارة المستودعات.
كما شملت الزيارة جولة في غرفة التحكم الرئيسية وقرية الشحن للتعرف على أحدث أنظمة حماية الحدود والإجراءات المتبعة مع البضائع. 
وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الأنغولي بتجربة جمارك دبي، واعتبرها نموذجاً متقدماً في إدارة العمل الجمركي الحديث، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة منها وتوسيع آفاق التعاون التقني بين الجانبين.

 

