«غرف الإمارات» يوقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أنغولي

«غرف الإمارات» يوقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أنغولي
27 أغسطس 2025 18:42

 
لواندا (الاتحاد)
أبرم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أنغولا، لتأسيس «مجلس الأعمال الإماراتي الأنغولي»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى إلى العاصمة الأنغولية لواندا، حيث جرى التوقيع على مذكرة التفاهم رسمياً من جانب عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفيسينتي سواريس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من كلا الجانبين.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن تأسيس «مجلس الأعمال الإماراتي الأنغولي» يمثل محطة مهمة ومنصة حيوية لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات، وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذا المجلس إلى توفير فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات في البلدين، مستفيدين من الدعم الكامل الذي يحظى به من اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أنغولا.
وأوضح عبد الله سلطان العويس أن المجلس سيعمل بشكل منهجي على إطلاق العديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن أجندة التعاون المشترك، كما سيوفّر منصة فاعلة لأصحاب الأعمال والمستثمرين للتعريف بأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون.
من جانبه، أشاد الجانب الأنغولي بأهمية تأسيس مجلس الأعمال المشترك، معتبراً إياه خطوة ضرورية لترجمة الاهتمام المتبادل إلى مشروعات ملموسة.
ونصّت مذكرة التفاهم على أن يعمل المجلس على تسهيل التفاعل المستمر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية والتشريعات المنظمة لها، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات والزيارات المتبادلة للوفود التجارية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة
