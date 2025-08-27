الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مصدر»: تمكين المرأة الإماراتية أولوية في مسيرة تنمية الدولة

محمد جميل الرمحي
27 أغسطس 2025 20:17


أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات رائدة في شتى الميادين هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة ودعمها الكبير، حيث جعلت تمكين المرأة أولوية استراتيجية، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
«معادن» توقّع اتفاقية مع «إميرج» لتزويد منجم البعيثة للبوكسايت بالطاقة النظيفة

وأضاف أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت كفاءتها وجدارتها في مواقع صنع القرار، وفي مجالات العلوم والابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، وأسهمت بفاعلية في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وتابع في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، أنه تماشياً مع شعار هذا العام يداً بيد نحتفي بالخمسين، نجدد في «مصدر» الالتزام الراسخ بدعم الكفاءات النسائية وتمكينها من الإبداع والتميّز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، معرباً عن الفخر بما تشغله المرأة اليوم من أدوار محورية في فرق «مصدر» التنفيذية والفنية، وتقود مشاريع نوعية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكد أن «مصدر» تؤمن بدور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة، وتعمل على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة، تضمن تكافؤ الفرص، وتشجع على الابتكار، وتُعزز من مشاركتها الفاعلة في قيادة المشاريع والمبادرات المستقبلية.
وقال إن تمكين المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي أو مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار في مستقبل أكثر تقدماً واستدامة، وفي «مصدر» ماضون في دعم المرأة الإماراتية لتكون دائماً نموذجاً عالمياً يحتذى به.

مصدر
محمد جميل الرمحي
آخر الأخبار
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©