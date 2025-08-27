«مصدر»: تمكين المرأة الإماراتية أولوية في مسيرة تنمية الدولة



أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات رائدة في شتى الميادين هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة ودعمها الكبير، حيث جعلت تمكين المرأة أولوية استراتيجية، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت كفاءتها وجدارتها في مواقع صنع القرار، وفي مجالات العلوم والابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، وأسهمت بفاعلية في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وتابع في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، أنه تماشياً مع شعار هذا العام يداً بيد نحتفي بالخمسين، نجدد في «مصدر» الالتزام الراسخ بدعم الكفاءات النسائية وتمكينها من الإبداع والتميّز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، معرباً عن الفخر بما تشغله المرأة اليوم من أدوار محورية في فرق «مصدر» التنفيذية والفنية، وتقود مشاريع نوعية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكد أن «مصدر» تؤمن بدور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة، وتعمل على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة، تضمن تكافؤ الفرص، وتشجع على الابتكار، وتُعزز من مشاركتها الفاعلة في قيادة المشاريع والمبادرات المستقبلية.

وقال إن تمكين المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي أو مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار في مستقبل أكثر تقدماً واستدامة، وفي «مصدر» ماضون في دعم المرأة الإماراتية لتكون دائماً نموذجاً عالمياً يحتذى به.