اقتصاد

برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول

غرفة دبي
28 أغسطس 2025 16:31


دبي (الاتحاد)
ارتفع عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة وفروعها في «برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي إلى 4905 تقارير في النصف الأول من العام الحالي، بنمو 24.8%، مقارنةً بـ 3,934 تقريراً صادراً في الفترة ذاتها من عام 2024.
وتجسد النتائج نصف السنوية ل «برنامج الخدمة المتميزة» الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد تقارير المتسوق السري التي أصدرها البرنامج بالتوازي مع تزايد عدد فروع الشركات المتقدمة للمشاركة في البرنامج، والتي تسعى لتطوير وتعزيز تنافسية خدمات العملاء لديها.
وشهد البرنامج ارتفاعاً كبيراً في معدل إقبال الشركات وفروعها وقنواتها المختلفة، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة بنسبة 36.8% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2,427 طلب مشاركة، مقارنة بـ1,774 طلباً للمشاركة في البرنامج خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يظهر تنامي اهتمام الشركات بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين.
ويُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.
كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية. 

 

