«تيكوم» تستحوذ على 138 قطعة أرض صناعية بـ1.6 مليار درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، عن موافقة مجلس إدارتها على استثمار بقيمة 1.6 مليار درهم، للاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربّع، تلبيةً للطلب القوي والمتزايد في القطاع الصناعي.

وسوف يسهم استحواذ مجموعة تيكوم على مجموعة أراضٍ صناعية إضافية من «دبي القابضة لإدارة الأصول» في نمو محفظة الأراضي التابعة للمجموعة لتتجاوز مساحتها الإجمالية 209 ملايين قدم مربّعة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعية الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية، ويعزّز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها القائمين والجدد.

وتسجّل مدينة دبي الصناعية اليوم معدلات إشغال مرتفعة تصل إلى 99%، بما في ذلك الأراضي التي تمّ الاستحواذ عليها العام الماضي، في ظلّ النمو القوي الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودبي، مدفوعاً بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، بما فيها «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكّد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ هذا الاستحواذ الإستراتيجي يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة تيكوم في المشهد الصناعي في دولة الإمارات ودبي على حدّ سواء.

وقال: ترتكز دولة الإمارات على أُسس قوية وراسخة للاقتصاد الكلي، مدعومةً باستراتيجيات طموحة ذات رؤية مستقبلية ثاقبة، تشمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ونثق بأنّ هذا الاستحواذ الجديد سيعزّز الدور البارز الذي تؤديه مدينة دبي الصناعية، للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني وتلبية الطلب المتنامي من قاعدة عملائنا الحالية والمستقبلية.

وأضاف: نسعى من خلال استراتيجية مجموعة تيكوم للتوسّع والمرتكزة على معدلات السيولة القوية إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، في ظلّ مواصلة استثمارنا في تعزيز محفظة المجموعة من الأصول التجارية والصناعية بهدف تحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين.

ويأتي هذا الاستحواذ الجديد ضمن إطار استراتيجية المجموعة للتوسّع وتحقيق النمو المستدام، حيث بلغت قيمة الاستحواذ 1.6 مليار درهم، لتتخطّى بذلك القيمة الإجمالية لاستثمارات المجموعة في الأصول التجارية والصناعية 4.3 مليار درهم منذ عام 2024.

وستقوم مجموعة تيكوم بتمويل صفقة الاستحواذ الجديدة من خلال مواردها الحالية وفقاً لخطة سداد مرنة، حيث من المتوقّع أن تبدأ المجموعة بتحقيق الإيرادات من الأراضي الجديدة خلال 12-24 شهراً المقبلة. كما ستحافظ المجموعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ الجديدة على مركزها المالي القوي ومعدلات السيولة النقدية المتميّزة.

ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب الأداء المالي القوي لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام 2025، حيث سجّلت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 22% ليصل إلى 737 مليون درهم ونمواً في الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 1.4 مليار درهم وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.