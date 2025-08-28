«جي إس يو» الإماراتية تنضمّ لمشروع عالمي للطاقة الشمسية في مصر



أبوظبي (الاتحاد)

بقيادة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» (جي إس يو) الإماراتية، و«إيه إتش» المصرية، و«جي إيه سولار» الصينية، و«إنفينتي كابتال» البحرينية، تم أمس الأول توقيع عقد مشروع «أتوم سولار مصر» لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، باستثمارات تبلغ 220 مليون دولار (نحو 810 ملايين درهم).

وقالت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لمجموعة «ريسورسز إنفستمنت» الاستثمارية ومقرها أبوظبي، إن المشروع يمثل تأسيساً لإحدى أكبر القواعد الصناعية للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعكس ريادة الإمارات في دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر إقليمياً وعالمياً.

وسيضم المجمع، الذي يقام بمنطقة السخنة الصناعية («تيدا»)، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 200 ألف متر مربع، مصنعاً لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات للتصدير للأسواق العالمية، مصنعاً لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لتلبية احتياجات مصر والمنطقة وأفريقيا، لدعم كفاءة واستدامة الطاقة النظيفة.

وسوف يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من مرحلة البناء حتى التشغيل الكامل، مما يوفّر أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة، ويزيد الاعتماد تدريجياً على المنتج المحلي المصري مثل الألمنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية.

وقال المهندس علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» إن هذا التعاون الإقليمي - العالمي يجسد التزام الإمارات بتعزيز استثماراتها النوعية في الطاقة النظيفة، ليس فقط كمحرك للتنمية الاقتصادية، بل كرافعة لتمكين المجتمعات وبناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن المشروع في مصر يمثل نموذجاً للتكامل العربي-الآسيوي في صناعة الطاقة الشمسية، ونقلة نوعية في توطين التكنولوجيا الخضراء وتطوير الكفاءات المحلية في دول الجنوب العالمي.

وشهد توقيع العقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد كل من علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، وتساو خوي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة تيدا، وأحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة «إيه اتش» للإدارة الصناعية، وأحد مؤسسي شركة «أتوم سولار مصر».