«دبي للطيران 2025» يرسي معايير جديدة في قطاع النقل الجوي المتقدم



دبي (الاتحاد)

أعلن معرض دبي للطيران 2025، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مساعيه لإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل الجوي المتقدم على الساحة العالمية، من خلال أكبر فعالياته المتخصصة بالقطاع وأكثرها تنوعاً، والتي تجمع الرواد والمبتكرين وصناع القرار على مستوى القطاع.

ويقام المعرض في «دبي وورلد سنترال» من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، ويستضيف أكثر من 1500 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم وما يزيد على 200 طائرة، ويتضمن 12 مساراً مع مشاركة أكثر من 350 متحدثاً خبيراً، كما يوّفر منصة لإطلاق أحدث الابتكارات في عالم الطائرات واستعراض البنى التحتية والأطر التنظيمية التي ستعيد تعريف مفهوم السفر، في مدينة تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الكهربائي الطائر ابتداء من العام المقبل.

ويواكب برنامج النقل الجوي المتقدم لعام 2025 الزخم المتسارع لدولة الإمارات نحو تحقيق هذا الإنجاز، إذ يتضمن الكشف عن طائرات جديدة وتقنيات متطورة وتحديثات تنظيمية رائدة، إضافة إلى جدول أعمال حافل بالكلمات الرئيسة والنقاشات المعمّقة وفرص التواصل المصممة لتسريع الانتقال نحو التشغيل التجاري الفعلي لهذه الابتكارات.

ومن المتوقع أن يستقطب جناح النقل الجوي المتقدم الاهتمام خلال الفعالية، بوصفه مركزاً ملهماً للابتكار، ومنصة لعرض طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وطائرات الدرون، القادرة على التحليق خارج أرض المعرض. ويقود الحوار على منصة النقل الجوي، المدعومة من شركات رائدة مثل آرتشر للطيران وجوبي للطيران وإنفنتكس، مجموعة من الخبراء الذين يرسمون ملامح مستقبل الطيران.

وقال أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبي للطيران في دولة الإمارات: يأتي تركيز معرض دبي للطيران على النقل الجوي المتقدم ليؤكد الدور الرائد لدولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة في قطاع الطيران، ويتماشى هذا الزخم والطموح مع الحراك العالمي الهادف إلى منح المجتمعات في مختلف أنحاء العالم رحلات جوية مثالية تتسم بالهدوء والسرعة والاستدامة.

من جانبه، قال وليد البلوشي، مدير الاتصال المؤسسي في شركة K2: نقدم في معرض دبي للطيران ابتكاراتنا من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من خلال شركة أوتو كرافت، العلامة التابعة لشركة K2 ومقرها أبوظبي، وتمنح هذه المنصة فرصة حيوية لاستعراض دور النقل الجوي المتقدم في التحول نحو وسائل جديدة لربط المدن، وتعزيز الكفاءة ودعم أهداف الاستدامة والابتكار في دولة الإمارات.

وقال دميان كيزلي، مدير مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سكاي بورتس إنفراستركتشر: نجحت دولة الإمارات في ريادة مشهد النقل الجوي المتقدم، ومع استمرار أعمالنا الإنشائية في أول مطار عمودي تجاري قرب مطار دبي الدولي، واقترابنا من بدء العمل في ثلاثة مواقع أخرى للمطارات العمودية في مختلف أنحاء دبي، توفر هذه الفعالية المنصة المثالية لاستعراض الزخم والخبرات الواسعة، لاسيما وأننا نتطلع إلى إطلاق المزيد من مشاريع المطارات العمودية في جميع أنحاء دولة الإمارات.