«أبوظبي الأول» يصدر سندات زرقاء بـ 390 مليون دولار هونغ كونغي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إتمام إصدار سندات زرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي «50 مليون دولار أميركي» لمدة خمس سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسندات زرقاء تصدره مؤسسة مالية في دول الخليج العربي.

ويشكل هذا الإصدار خطوة بارزة ترسخ مكانة البنك في مجال التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بحماية الموارد المائية الحيوية ودعم الاقتصاد الأزرق.

ويأتي هذا الإصدار متوافقاً مع إطار بنك أبوظبي الأول للتمويل المستدام لعام 2023 ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA.

ويسهم هذا الإصدار في دعم أجندة الإمارات للمياه 2036 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية مستدامة لحماية النظم البيئية البحرية، كما يتماشى مع الأهداف البيئية للدولة بنطاقها الأوسع، في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أكتوبر 2025، واستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026.

وتُعد السندات الزرقاء فئة متنامية من أدوات التمويل المستدام، صُممت لدعم الأهداف البيئية المتعلقة بالمياه. وتلعب المؤسسات المالية دوراً محورياً في توجيه التمويل نحو حماية النظم البيئية البحرية والإدارة المستدامة للموارد المائية، وهي مجالات عانت تاريخياً نقص الاستثمارات رغم أهميتها العالمية.

وقال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: يمثل إصدار هذه السندات الزرقاء محطة فارقة في مسيرة البنك وأول إنجاز من نوعه لأي مؤسسة مالية في الخليج العربي، ويجسد قناعتنا بأن دور البنوك لا يقتصر على تمويل المستقبل فحسب، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تشكيله عبر الأدوات المتاحة لدينا، حيث يرسي بنك أبوظبي الأول سابقة جديدة في مجال التمويل المستدام بالمنطقة من خلال توجيه رأس المال لحماية الموارد المائية الحيوية والنظم البيئية البحرية.